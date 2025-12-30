廉署起訴東蓮覺苑前工程經理　涉判逾50萬元維修工程予妻子公司

廉政公署今日（30日）公布，起訴東蓮覺苑前工程經理高宇星涉嫌隱瞞利益衝突，致使寺院外判21項維修保養工程，予被告妻子的欣雅專業工程設計有限公司負責，涉及工程費用共逾50萬元，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》，涉及三項欺詐罪及一項企圖欺詐罪。被告將於本周五（明年1月2日）在東區裁判法院應訊。



廉政公署12月30日起訴東蓮覺苑前助理建築工程經理。（資料圖片）

東蓮覺苑採購政策規定員工需確認自身無利益衝突

廉政公署今日起訴東蓮覺苑前助理建築工程經理。案情指，東蓮覺苑是一家佛教慈善團體所屬寺院，被告人高宇星今年36歲，他在2023年8月至2024年2月案發期間，負責監督該寺院所有維修和保養工程，包括委聘承辦商。

被告須根據東蓮覺苑的採購政策，因應工程價格取得最少兩份或三份報價單，並須確認自身在採購中無利益衝突。

控罪指被告高宇星涉嫌隱瞞其妻子欣雅公司的權益，意圖詐騙而誘使東蓮覺苑委聘欣雅負責21項維修工程。（資料圖片）

涉嫌隱瞞妻子工程設計公司權益 意圖詐騙東蓮覺苑委聘

控罪指，被告涉嫌隱瞞其妻子在欣雅專業工程設計有限公司（欣雅）的權益，意圖詐騙而誘使東蓮覺苑委聘欣雅負責21項維修工程。

被告又涉嫌向審批採購工作的東蓮覺苑員工訛稱，其中18項維修工程按寺院的採購政策進行，誘使或企圖誘使有關員工批准委聘欣雅工程及付款。

21項工程涉及費用共逾50萬元 1.2東區法院應訊

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告的妻子為欣雅的唯一董事及股東，涉案21項工程涉及費用共逾50萬元。被告涉嫌使用虛假報價單，訛稱採購符合東蓮覺苑採購政策，令欣雅獲判部份工程。

被告被控三項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G條。被告獲廉署准予保釋，本周五（明年1月2日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

廉署建議各機構，包括慈善團體，為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制。（資料圖片）

廉署籲慈善團體制定清晰指引處理利益衝突

廉署建議各機構，包括慈善團體，為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒僱員應避免利益衝突，適時向僱主作出相關申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。