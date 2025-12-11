錦綉花園5億水管維修　業主憂管理公司重推冀廉署查有否利益輸送

大埔宏福苑五級火，引起社會各界關注高價屋苑維修工程、圍標等情況。元朗錦綉花園多年來流失食水，損失水費高達1億港元，管理公司近年提出索價近5億元的水管維修工程方案，公司星期一（8日）改稱未有「共識與社會條件推行」。逾20名業主擔心工程日後重推，今日（11日）到廉政公署總部遞信。



他們質疑發展商擁超過一半業權但僅需付3%工程費用，而小業主每戶則需要付9萬至13萬元，認為管理公司與發展商屬於同一集團有利益衝突，又批評工程收費不透明。他們促請廉署徹查維修方案是否涉及利益輸送、水務署監管是否有疏漏、調查水管問題源頭後分區維修。



逾20名錦綉花園業主今日（11日）到廉政公署總部遞信，冀當局徹查工程是否涉及利益輸送、調查水管問題源頭後分區維修，停止失水。（廖雁雄攝）

管理公司日前叫停5億維修工程

錦綉花園食水流失問題已存在多年，屋苑多年前曾大維修，惟未能解決。管理公司2021年提出5億元全面更換水管方案，向業主集資，每戶需支付約9萬至13萬元，惟未有公布中標承辦商及工程細項價目，引起居民不滿。

大埔宏福苑五級火災後，社會各界關注高價屋苑維修工程、圍標等情況。一眾業主組成小業主權益聯會，於各個平台抗議5億天價工程。屋苑管理公司星期一（8日）宣布暫停工程，指「目前並不具備推動大維修工程的社區共識與社會條件」，並向已付款的業主退款。

許先生表示，由於發展商佔多數業權，小業主無辦法改變或拒絕方案；林小姐稱居民認為大維修有必要，但希望可調查失水源頭，工程資訊透明公開。（林子慰攝）

逾20名業主望徹查是否涉利益輸送

逾20名業主擔憂管理處及發展商日後重推工程，今日到廉政公署總部遞信。業主提出5個訴求，包括徹查五億元工程是否涉及舞弊或利益輸送；徹查水務署容許減少供水前驗收次數，是否有疏漏；要求聘請獨立顧問調查失水原因並重新設計，展開維修工程，例如考慮分割區域展開工程，停止失水。

90年代入伙的許先生表示，由於發展商佔多數業權，小業主無辦法改變或拒絕方案。他又指，管理公司董事與發展商屬同一集團，疑有利益衝突。許先生亦稱早前多次致電廉署要求介入個案，廉署要求提供證據，但業主僅有管理處與發展商對話內容，未有其他實證，只能作罷。

逾20名錦綉花園業主今日（11日）到廉政公署總部遞信，冀當局徹查工程是否涉及利益輸送、調查水管問題源頭後分區維修，停止失水。（廖雁雄攝）

居民批工程資訊不透明 不知細項價目

另一居民林小姐表示，發展商曾於部分街道試行工程，但效果較差，引起居民強烈反對大維修，冀調查實際失水位置，再考慮如何維修。雖然5億元大維修實際中標的承建商與當時試點工程承辦商不同，居民仍擔心工程質素不佳，認為管理處無法做好監管角色，並直指資訊不透明，現時仍未知承建商及工程細項的價目。

錦綉花園自1989年全面入伙，一年後即出現嚴重「失水」問題，在2000年時曾經由大業主承擔所有費用大維修過一次，其後仍繼續失水。2008年，水務署在錦綉花園外設置總水錶比對居民用水，確認屋苑內公用供水系統是問題源頭，2017年起每日失水量一直高達2,000至3,000立方米，過去十年損失水費高達1億港元。

管理公司在2021年提出的5億元全面更換方案，每戶需支付約9萬至13萬元。同一時間，管理公司指，佔52%業權的錦綉花園大業主，但只需支付約3%的工程費，引來居民譁然。屋苑今年9月開始就工程集資，有約65%居民繳交第一期集資金額，星期一（8日）宣布暫停工程，並向已付款的業主退款。