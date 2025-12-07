立法會選舉｜廉署拘捕4男涉網上留言　煽惑他人不投票或投無效票

【立法會選舉2025】廉政公署今日（7日）拘捕四名男子，涉嫌在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。



廉政公署今日（7日）拘捕四名男子，涉嫌在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票。(資料圖片)

四名被捕男子年齡介乎33歲至41歲。廉署會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署重申選舉期間公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。廉署就本屆立法會選舉，以涉嫌干犯該罪行先後拘捕共11人，並落案起訴其中三人。

廉署表示會執行《選舉條例》，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法。

