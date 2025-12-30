電費補貼｜原定明日屆滿　財庫局︰未用餘額延長至明年12月31日

電費補貼措施原定明日（12月31日）屆滿並終止。財經事務及庫務局今日（12月30日）宣布，考慮到不少市民尚未用完電費補貼，決定延長2024至2025年度電費補貼計劃及電費紓緩計劃，未用結餘的有效期至明年12月31日。政府會按日後情況，檢討是否需要再度延長有效期。



中電及港燈料公布2026年電費價格，淨電費降約2%分別降2.6%及2.2%。（資料圖片／梁鵬威攝）

電費補貼所有未用結餘將轉撥至其後月份

財經事務及庫務局公布，考慮到仍有為數不少的市民，尚未用完獲發的電費補貼／紓緩金，因此決定將未用結餘的有效期延長一年。政府會按日後情況，檢討是否需要再度延長有效期。

所有未用結餘將轉撥至其後月份，用以支付直至2026年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準），在同一戶口帳單上所示的電費。

合資格用戶的電費單會列明其未用結餘，如市民欲查詢戶口相關事宜，可致電中電客戶服務熱線（2678 2678）或港燈熱線（2887 3411）。有關詳情可分別瀏覽網頁。

電費補貼計劃最高總額1.4萬元

政府在2008年至2023年共推出8輪電費補貼計劃，向每個合資格電力住宅戶口，提供最高總額1.4萬元電費補貼。補貼已在2008年9月至2024年5月期間，全數注入有關戶口。

最後一輪2023年度的電費補貼計劃，已於2024年5月結束，原定未用補貼結餘的有效期至2025年12月31日。

電費紓緩計劃最高總額1200元

政府透過2024年至25年度電費紓緩計劃，向合資格的電力住宅用戶，發放每月50元的紓緩金，最高總額為1,200元，並已在2024年1月至2025年12月期間，全數注入有關戶口，原定未用紓緩金結餘的有效期至2025年12月31日。