房委會停車場收費及電動車充電費　明年維持不變　三年來首次凍價

房委會商業樓宇小組委員會今日（8日）通過，由2026年1月1日至12月31日，維持轄下停車場收費及電動車充電收費不變，是過去3年來首次凍價。



房委會商業樓宇小組委員會通過，明年轄下停車場收費及電動車充電收費維持不變。（資料圖片）

房委會表示，轄下停車場的收費按市場收費水平釐定，並每年檢討。房委會市場研究顯示，過去一年房委會各類泊車位的現行收費，大致屬各同類私營停車場的市場收費水平範圍之內。

權衡各項市場因素後，小組委員會通過各類泊車位的現行月租和時租收費，包括日泊和24小時泊，均維持不變一年。

翻查資料，房委會轄下停車場2025年、2024年及2023年都有加價，即今次是過去3年來首次凍價。現時未計按停車場租用率而訂的折扣下，私家車露天泊位月租為2,750元，有蓋車位月租則為3,310元。