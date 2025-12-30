黑玻璃粵車南下｜被質疑法例不合時宜　運輸署︰國際車輛慣常做法

「粵車南下」入境市區12月23日起實施，惟部份「粵車」被揭使用深色玻璃，即俗稱「黑玻璃」，引起社會廣泛關注及討論。有業界人士指出，内地及部份海外地區已容許使用深色玻璃，認為相關法例已不合時宜，呼籲當局修例放寬。



運輸署今日（30日）在社交發台發文回應指，相關技術要求是國際通行車輛的慣常做法，在保障駕駛及道路安全的情況下，便利短暫逗留的車輛在香港行駛的需要。署方又指，一直參考不同地區標準，定期檢視及適時修訂現有法例和指引，確保車輛安全性與時俱進。



▼12月23日零時 「粵車南下」車輛抵港▼



業界︰内地容許深色玻璃 能阻隔紫外線減輕冷氣負荷

「粵車南下」已實施一周，部份「粵車」被揭使用深色玻璃，即俗稱「黑玻璃」，或違反本港法例要求，引起社會關注及討論。資深電動車代理商黃毅力今日（30日）指，内地及部份海外地區已容許使用深色玻璃，以阻隔紫外線和熱能，減輕車內的冷氣負荷，故認為相關法例已不合時宜，呼籲當局修改相關限制。

運輸署今晚在社交平台發表題為《車輛安全 與時俱進》的文章，強調政府一直非常重視道路及車輛安全，因此根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》，訂立在港汽車有關構造上的技術要求，按照《規例》透過驗車確保在港登記和短暫入境香港的車輛安全。

有「粵車」兩側窗玻璃不透光，與運輸署要求的標準不同，引來社會關注。（網上圖片）

運輸署︰兩側車窗玻璃透光度不少於70%是國際車輛慣常做法

運輸署表示，與執法部門考慮到香港的路況、駕駛環境、交通安全、預防及偵查罪案等因素，對車窗透光率訂立要求，即前擋風玻璃及前座兩側車窗玻璃透光度不可少於70%。

運輸署又指，考慮到短暫入境的「粵車」屬臨時逗留性質，因此要求「粵車」前擋風玻璃透光度不可少於70%，相關技術要求是國際通行車輛的慣常做法，在保障駕駛及道路安全的情況下，便利短暫逗留的車輛在香港行駛的需要。

定期檢視及適時修訂現有法例和指引

運輸署又指，一直密切留意其他地方的汽車科技發展，參考不同地區的標準，諮詢執法部門有關交通安全、預防及偵查罪案等意見，定期檢視及適時修訂現有法例和指引。

運輸署舉例指，不久前就一系列車輛設備的規定修訂《規例》，以提升道路安全和使汽車科技得以應用，與其他地區的標準接軌，相關修訂今年3月1日已生效。

運輸署會繼續積極審視本港及其他地方的發展與經驗，通盤檢視相關汽車構造規定，確保車輛安全性與時俱進。