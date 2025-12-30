黑玻璃粵車南下｜港車窗「雙標」惹議　電動車代理批落後　促放寬

粵車南下實施一星期，部份車輛被揭使用深色玻璃，或違反本港法例要求，引起公眾對相關限制的討論。資深電動車代理商黃毅力指，内地及不少海外地區已容許使用深色玻璃，當局相關法例已不合時宜，呼籲當局修改相關限制。



有粵車使用兩側窗玻璃不透光，即俗稱的「黑玻璃」，與現時本地車輛的標準不同，引來關注。（網上圖片）

黃毅力指，現時内地及許多海外地區均容許使用黑玻璃，不僅能阻隔紫外線和熱能，減輕車内冷氣負荷，亦令乘客更舒適，「例如啲BB座位都喺後面，唔同要個BB曬住咩。」他表示，政府以保安理由限制使用黑玻璃，卻容許車主加裝窗簾，是自相矛盾做法，形容本港相關法例不合時宜。

根據現時本地法例，車輛車頭擋風玻璃和前座側窗，必須達到70%或以上透光度，後座側窗和車尾擋風玻璃則要求最低44%。運輸署早前回覆查詢時表示，在港短暫逗留的車輛，前擋風玻璃透光度不可少於70%，前座兩側窗玻璃透光度要求則不適用。

黃毅力認為，當局目前對粵車南下車輛及本港車輛玻璃透明度要求不一，是雙重標準的做法，或引來本地車主不滿。他指業界已向運輸署反映意見，希望當局盡快修訂相關標準，與内地看齊。

《香港01》正向運輸署查詢會否考慮放寬相關限制。