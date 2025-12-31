學校等出入口3米明起禁煙　站邊緣吸或警告　清晰在禁煙區吸即罰

明日（1月1日）2026年元旦起將推出新一階段控煙措施，包括禁止在指定場所出入口3米範圍内吸煙、禁止排隊吸煙，以及將違例吸煙罰款增至3000元。衞生署控煙酒辦主任林民聰今（12月31日）在電台節目指，措施實施初期會加強巡查，如有吸煙人士因不知情經過禁煙範圍，或站在範圍邊緣，會考慮勸喻或警告處理。



（梁鵬威攝）

（資料圖片/高仲明攝）

1.1起醫院、幼兒中心、學校等，出入口3米範圍内不准吸煙

明天起，指定場所如醫院、幼兒中心、學校等，出入口3米範圍内不准吸煙。林民聰指，法例並沒要求場所在出入口劃線，但會透過宣傳，讓市民知道相關規定。他表示，措施實施初期會加強巡查，如認為有地方要加強提示，會與場所管理人溝通，

控煙酒辦：3米唔係短距離 吸煙者如想離開範圍唔難做

林民聰指，如有人因不知情，在吸煙時經過禁煙區，或站在禁煙區邊緣吸煙，會考慮勸喻或警告處理。如清晰站在3米範圍内則會馬上發出定額罰款通知書。「3米唔係短距離，大概係成年人6、7步。吸煙者如果想離開3米範圍，係唔難做。」

此外，明天起禁止在上落交通工具地點吸煙，惟部份小巴沒有清晰上落客站牌。林民聰指，如果有清晰站牌、欄杆、劃線等，則不准吸煙。至於沒有清晰站點的地方，法例暫時沒有涵蓋。至於會否為措施設立舉報機制，林表示執法上較難實行，當局會以「風險為本」方式巡查較多人的地點，希望增加市民對法例的認知。