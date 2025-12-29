控煙｜法定禁煙區1.1擴大 排隊候車、醫院門口吸煙可罰款$3000
撰文：林遠航
出版：更新：
《2025年控煙法例（修訂）條例》已於今年9月19日刊憲生效。衞生署提醒市民，針對吸煙罪行的其中三項修訂將於明年元旦（2026年1月1日）起生效。其中學校、醫院出入口三米範圍內的公眾地方會成為法定禁煙區；在巴士站、的士站等排隊時禁止吸煙；吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。
哪些地方不可吸煙？
明年1月1日起，法定禁煙區會擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口三米範圍內的公眾地方。
同時，在2人或多於2人的隊列，排隊輪候公共交通工具及進入指定處所時禁止吸煙。指定處所包括戲院、社區中心、公眾遊樂場地、泳池及體育場等。而在指定登上交通工具地點的劃定範圍內，例如巴士站候車亭下的範圍、地面清晰示意排隊位置的界線內等，亦禁止吸煙。
違例吸煙罰款多少？
吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。任何人士在法定禁煙區吸煙，衞生署控煙酒督察會即時票控而不予事先警告。違例者將定額罰款3,000元。
衞生署表示，控煙酒辦已編製一套常見問題、小冊子和其他資源，以協助市民遵守法例的要求。市民可瀏覽控煙酒辦公室網頁，了解新法例的詳細內容。控煙酒辦亦已就各項新增罪行，制訂實施指引和部門間的協作和聯絡機制，確保執法流程更暢順，同時亦已為相關場地管理人員舉辦簡介會，詳細說明新修訂的條文內容與執行細節。
