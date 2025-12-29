控煙｜法定禁煙區1.1擴大　排隊候車、醫院門口吸煙可罰款$3000

《2025年控煙法例（修訂）條例》已於今年9月19日刊憲生效。衞生署提醒市民，針對吸煙罪行的其中三項修訂將於明年元旦（2026年1月1日）起生效。其中學校、醫院出入口三米範圍內的公眾地方會成為法定禁煙區；在巴士站、的士站等排隊時禁止吸煙；吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。



衞生署提醒市民，針對吸煙罪行的其中三項修訂將於明年元旦（2026年1月1日）起生效。（黃浩謙攝）

控煙酒辦人員於尖沙咀向旅客派發有關控煙措施的宣傳單張。（新聞處圖片）

哪些地方不可吸煙？

明年1月1日起，法定禁煙區會擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口三米範圍內的公眾地方。

同時，在2人或多於2人的隊列，排隊輪候公共交通工具及進入指定處所時禁止吸煙。指定處所包括戲院、社區中心、公眾遊樂場地、泳池及體育場等。而在指定登上交通工具地點的劃定範圍內，例如巴士站候車亭下的範圍、地面清晰示意排隊位置的界線內等，亦禁止吸煙。

控煙酒辦人員於尖沙咀一巴士站向市民派發有關控煙措施的宣傳單張。（新聞處圖片）

違例吸煙罰款多少？

吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。任何人士在法定禁煙區吸煙，衞生署控煙酒督察會即時票控而不予事先警告。違例者將定額罰款3,000元。

衞生署表示，控煙酒辦已編製一套常見問題、小冊子和其他資源，以協助市民遵守法例的要求。市民可瀏覽控煙酒辦公室網頁，了解新法例的詳細內容。控煙酒辦亦已就各項新增罪行，制訂實施指引和部門間的協作和聯絡機制，確保執法流程更暢順，同時亦已為相關場地管理人員舉辦簡介會，詳細說明新修訂的條文內容與執行細節。