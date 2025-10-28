控煙酒辦10.30起新方法出罰款單　改掃描身份證　人工智能填寫

衞生署控煙酒辦今（28日）宣布，控煙酒辦前線執法人員將於本周四（30日）起，引入智能工具填寫定額罰款通知書，透過電子系統掃描違例人士的香港身份證，即時將違例人士的個人資料例如姓名、身份證號碼等匯入定額罰款通知書。署方指，執法人員和有關電子系統不會儲存違例人士的身份證圖像，過程中所收集的個人資料與目前人手填寫時的資料相同。



衞生署控煙酒辦前線執法人員將於本月30日起，引入智能工具填寫定額罰款通知書。（資料圖片）

自動讀取身份證資料 罰款通知書自動輸入時間、地點和執法人員

衞生署表示，現時控煙酒辦前線執法人員在執法時，需在紙本通知書上人手填寫違例者的個人資料，交由後勤人員核對和輸入至終端系統。

署方今公布，由周四起，控煙酒辦前線執法人員向違例人士發出定額罰款通知書時，可以透過電子系統掃描違例人士的香港身份證，即時將違例人士的個人資料例如姓名、身份證號碼等匯入定額罰款通知書，亦會自動輸入事發時間、地點和執法人員的資料。

不會儲存身份證圖像 即場列印通知書交予違例人士

執法人員會透過便攜式打印機即場列印通知書交予違例人士。定額罰款通知書內的資料會自動同步傳輸至終端系統，減省處理時間和後勤人手，提升工作效率。署方指，執法人員和有關電子系統不會儲存違例人士的身份證圖像，執法過程中所收集的個人資料與目前人手填寫時的資料相同。

控煙酒辦前線執法人員獲授權執行《吸煙（公眾衞生）條例》，包括對在法定禁止吸煙區或公共交通工具內吸煙等違例情況作出檢控行動。