除夕跨年倒數交通｜港鐵及巴士服務一覽　凌晨兩路線北上深圳攻略

【除夕／跨年／倒數／旅發局／迪士尼／西九文化區／啟德體育園／深圳灣口岸／羅湖口岸／皇崗口岸】2026年將至，全港跨年倒數活動非常豐富，主要包括旅發局中環倒數、西九文化區音樂會、啟德體育園周深演唱會，及迪士尼倒數派對等。當日港鐵市區鐵路線通宵行駛、城巴及九巴共逾百條巴士路線延長服務時間，西九渡輪延長服務至凌晨1時。



同時深圳灣口岸通宵服務、羅湖口岸延長至2時，為便利旅客倒數後返回內地，多間公共交通營辦商都加強服務，例如金鐘前往羅湖站尾班車凌晨00:56分開出（金鐘站往上水站通宵），即使羅湖口岸已關閉，乘客仍可在上水站乘坐九巴特設的N73號線，再在新田總站換乘皇巴前往深圳。



至於城巴開辦兩條特別路線，分別是通宵路線NB3往返屯門至深圳灣口岸、976S由港島開往落馬洲新田皇巴站。特別交通安排一文看清。



港鐵有冇通宵服務？

除夕港鐵｜市區路線下午3時起加強列車服務

港鐵公布，為配合乘客除夕的出行需求，各鐵路線將在不同時段加密列車班次。本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）將於當日下午3時起，分階段加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。

除夕港鐵｜市區線及部份輕鐵線通宵行駛 迪士尼線延至凌晨2時

．除夕當晚，本地鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖及落馬洲站除外）通宵行駛；

．7條輕鐵路線（第505、507、610、614P、615P、706及751號）通宵行駛；

．迪士尼線配合樂園活動，除夕延長服務至凌晨2時；

．港鐵巴士506、K51及K54A延長服務時間。

除夕港鐵｜金鐘前往羅湖站尾班車凌晨00:56分開出

港鐵配合羅湖口岸延長開放至凌晨2時，東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務相應延長，前往羅湖站的尾班車凌晨0時56分由金鐘站開出；前往金鐘的尾班車凌晨2時30分由羅湖站開出。

至於東鐵線來往落馬洲站的列車，則維持原有服務時間。

除夕上水轉乘｜羅湖口岸關閉後 上水站坐N73號往落馬洲交匯處

不過，若乘客錯過往羅湖站尾班車，可怎麼辦？乘客仍可在港鐵上水站乘搭九巴特設的N73號線短程巴士，前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再換乘皇巴前往深圳。

除夕港鐵｜周深跨年演唱會屯馬線加強服務助散場

啟德體育園除夕晚舉行周深跨年演唱會，屯馬線在演唱會散場時加強服務。港鐵提醒乘客留意東鐵線過境列車的服務時間，預早為行程安排時間。

除夕港鐵｜機場快線延長服務 博覽館站較晚開尾班車

為配合乘客坐早班機出外旅遊，機場快線今年12月31日及明年1月1日晚上延長服務時間。尾班車亦較晚由博覽館站開出，便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

除夕港鐵｜高鐵香港段加開來往西九龍站及福田站班次

港鐵與內地鐵路部門商討後，高鐵香港段即日起至明年1月3日期間，除夕及部份公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開13對列車，方便跨境旅客。

除夕城巴｜通宵路線NB3往返屯門至深圳灣口岸

配合深圳灣口岸24小時通關，城巴除夕跨年夜（12月31日）開辦通宵路線NB3，提供往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸的巴士服務。

市民及旅客在九龍及港島參與倒數活動後，可在油麻地、尖沙咀或旺角乘搭N50號線，或在港島銅鑼灣、灣仔或中環乘搭N969號線，再在屯門市廣場轉乘NB3號線直達深圳灣口岸。

城巴通宵路線NB3連同日間路線B3系列，元旦日（1月1日）全日提供往返深圳灣口岸，日間B3系列路線的班次最密5分鐘；香園圍口岸日間路線亦加強服務。

除夕城巴｜特別路線976S由港島開往落馬洲新田皇巴站

因應旅發局在中環舉辦跨年倒數活動，城巴額外開辦特別路線976S，由港島銅鑼灣、灣仔、金鐘、中上環前往落馬洲新田皇巴站，旅客可在滙豐總行大廈巴士站上車。

除夕城巴｜近40條通宵路線按客量加強服務

城巴近40條常規通宵路線，將按客量需求適時加強服務，助乘客穿梭市區、機場及主要陸路口岸，重點加強服務路線包括：X15、N8X、N72、N90、N118、N121、N122、N619及N691號線。

除夕九巴｜逾百條路線延長服務時間

九巴公布，除夕（12月31日）調整逾百條繁忙時間路線或特別班次的開出時間，便利提早下班的市民返回家中與親朋好友相聚。同時為方便乘客除夕晚外出參與倒數活動後返回各區，九巴將延長部份路線服務時間，亦開辦多條特別通宵路線，以提升部份現有通宵路線服務。

除夕九巴｜配合西九倒數 296D及W4延長至凌晨

除夕晚上，西九文化區將舉行大型倒數活動，料吸引不少市民和遊客參與。九巴往返九龍站至尚德的296D 、往返高鐵西九龍站及尖沙咀的W4（循環線）， 將延長服務至除夕凌晨，方便市民和遊客倒數後返回各區。

除夕九巴｜設七條啟德體育園散場路線

啟德主場館12月31日及1月1日舉行周深跨年演唱會，九巴將於演唱會結束後特設7條散場路線，前往不同地區及新田皇巴站。該批路線活動結束後約15分鐘，由位於宋皇臺道上落客區（近啟德青年運動場）開出，分別前往觀塘及將軍澳、荃灣及青衣、屯門、天水圍及元朗、大埔及上水、銅鑼灣及中環，以及新田皇巴站。

其中路線SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7途經不同轉車站，乘客憑同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定九巴路線，可享第二程免費優惠。而九巴月票同樣適用於各路線，包括路線SP10及SP12九巴班次。

除夕九巴｜旅客日票適用範圍已擴展至皇巴

九巴提醒，「旅客日票」及「旅客日票尊尚版」適用範圍已擴展至皇巴，旅客可在啟動日票後的24小時內無限次乘坐九巴、龍運逾480條路線及皇巴。(龍運K12、K14、K17、K18路線除外，而「九巴遊香港」HK1只適用於旅客日票尊尚版）

除夕西九渡輪｜最後一班凌晨1時開往中環

西九文化區公布，連接西九碼頭和中環9號碼頭的「西九渡輪」除夕晚上延長服務時間，西九和中環開出的尾班渡輪，同於晚上11時30分開出。

為疏導參與倒數活動的觀眾，明年1月1日元旦凌晨0時30分起，將加開由西九碼頭開出的特別班次，最後一班渡輪在凌晨1時開出。

保誠保險除夕免費請搭天星小輪來往中環至尖沙咀

另外，保誠保險表示，為方便市民除夕外出來往港島九龍區，由上午6時30分至晚上11時30分，請市民免費乘搭天星小輪（來往中環至尖沙咀路線）。

除夕跨境巴士｜金巴及皇巴加強服務

跨境巴士方面，運輸署公布，佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務（北行方向），中途站「中港碼頭巴士總站」將延長服務至翌日凌晨2時30分；而落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士服務，亦因應乘客需求情況加強服務。

除夕新大嶼山巴士｜特別通宵路線NB2號往返元朗至深圳灣口岸

為配合深圳灣口岸元旦日開放24小時通關，新大嶼山巴士凌晨時段營運NB2號特別通宵巴士路線，提供往返元朗／天水圍往返深圳灣口岸的服務。

除夕中環至半山自動扶梯系統｜延長服務至凌晨3時

旅發局倒數活動在中環遮打道行人專用區舉行，運輸署指，中環至半山自動扶梯系統的運作時間，除夕延長服務時間至翌日凌晨3時。

惟受封路影響，運輸署預計中環一帶的交通將會顯着擠塞，駕駛人士避免駕車前往受道路封閉影響的地區，如遇交通擠塞，須保持忍讓及小心駕駛，遵從在場警務人員的指示。