除夕｜羅淑佩：取消跨年煙花影響部份酒店餐廳生意　感謝業界體諒

除夕跨年煙花取消，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（30日）在電台節目表示，宏福苑火災影響市民心情，為展示對災民的尊重及關心，認為除夕在維港發放煙花未必合適。她承認，取消煙花或影響部份酒店訂房及餐廳生意，感謝業界理解及體諒。



由旅發局舉辦、每年吸引大量港人及旅客觀看的除夕煙花匯演，今年取消。（梁鵬威攝）

羅淑佩承認，取消煙花或影響部份酒店訂房及餐廳生意，感謝業界理解及體諒。（資料圖片）

羅淑佩承認，取消煙花或影響部份酒店訂房或餐廳生意，感謝業界理解及體諒。她表示，本港雖發生大火，但不會因此而停下來，而是用另一個形式展現韌性，做好災後工作，並在新年帶出新希望的訊息。

羅淑佩指，今年旅發局的跨年倒數活動將在中環遮打道行人專用區舉行。活動設光影匯演，8幢參與的建築物各有特色，倒數後亦有全新音樂編排，活動並加入不同元素，例如有國際殿堂級組合 AIR SUPPLY，以及本地歌手馮允謙和雲浩影，相信無論本地市民及外地旅客都會感到既新鮮又似曾相識。

12月24日平安夜，有市民及遊客選擇到中環的旅發局冬日小鎮，在巨型聖誕樹前打卡和觀看「光影匯．中環」光影匯演，相對西九文化區較寬敞。（梁鵬威攝）

她又指，今年聖誕節期間旅客增加，本月25至27日單日旅客人數破紀錄，由48萬人次至近51萬人次，旅客亦很喜歡光影匯演，形容氣氛及口碑不俗。