除夕元旦天氣｜天文台料日間短暫時間有陽光　午夜市區氣溫約19度

【天文台／HKO／除夕天氣／元旦天氣／季候風／寒冷天氣警告】即將送走2025年，2026年將至，相信不少市民明晚（12月31日）除夕夜會外倒數迎接新一年，天文台今日（12月30日）預測明日早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫（天文台尖沙咀總部）介乎18至21度，自動分區天氣預報顯示，午夜倒數時仍有19度，不熱不冷。



至後日（明年1月1日）元旦大致多雲，日間短暫時間有陽光，一道冷鋒元旦稍後抵達華南沿岸地區，本港晚上氣溫顯著下降，料由日間21度逐漸下降至深夜16度。



▼2025年12月30日 天色晴朗下的西九文化區▼



2025年12月31日除夕晚上11時，市區氣溫普遍介乎18度至19度。（天文台自動分區天氣預報圖）

2025年12月30日新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至10度至14度左右，北區打鼓嶺最低僅9.9度。（天文台網頁截圖）

新界今早輻射冷卻明顯 打鼓嶺低見9.9度

由於天朗氣清，今早新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至10度至14度左右，北區打鼓嶺最低僅9.9度，其後中午各區回升至20度以上，打鼓嶺升至24.8度，即半晝溫差達14.9度。

2025年12月30日中午各區回升至20度以上，打鼓嶺升至24.8度，即半晝溫差達14.9度。（天文台網頁截圖）

明日除夕的天氣：早上有一兩陣微雨 市區介乎18至21度

天文台預料，受一股達強風程度的偏東氣流影響，明日除夕（12月31日、周三）廣東沿岸雲量較多，吹東風3至4級，漸轉5級，離岸間中吹6級強風；漸轉多雲，早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光；市區氣溫介乎18度至21度，為未來九日最暖。

自動分區天氣預報顯示，除夕晚上11時，市區氣溫普遍介乎18度至19度，到午夜倒數時仍有19度，不過風力增強，體感溫度會較實際略低。北區及離島區介乎17度至18度，市民外出倒數宜帶備保暖衣物。

天文台12月30日下午4時半更新九天天氣預報，未有再下調氣溫預測。（天文台網頁截圖）

天文台12月30日下午4時半更新九天天氣預報，未有九日市區氣溫介乎11至21度。（天文台網頁截圖）

元旦天氣︰大致多雲 市區氣溫16至21度

天文台預料，元旦（1月1日、周四）廣東沿岸雲量較多，一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日（1月2日，周五）及周末氣溫顯着下降，天氣轉冷，天色好轉。

元旦日天氣變化較大，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，晚上北風5級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上氣溫顯著下降，市區氣溫由日間最高21度，降至午夜的16度。

2025年1月2日氣溫持續下跌，早上7時新界各區僅12度或以下。（天文台自動分區天氣預報圖）

周五早上市區降至12度 石崗打鼓嶺低見9度

天文台料周五（1月2日）氣溫持續下跌，市區早上降至12度，相比元旦日間的21度，下降9度，日間回升至17度。當日吹北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級。

自動分區天氣預報顯示，當日早上7時，新界各區僅12度或以下，沙田、上水、流浮山及將軍澳跌至10度，石崗及打鼓嶺只得9度。

2025年1月3日氣溫持續下跌，早上7時新界各區僅10度或以下，北區打鼓嶺只有7度。（天文台自動分區天氣預報圖）

周六為未來九日最冷 上水8度、打鼓嶺低見7度

周六（1月3日）繼續寒冷，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，早上寒冷，天氣乾燥，市區氣溫介乎11至18度，為未來九日最冷。

自動分區天氣預報顯示，天文台尖沙咀總部降至12度，新界多區跌穿10度，沙田及流浮山降至降至9度；上水及石崗降至8度，打鼓嶺料低見7度。

▼12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼



季候風補充下周影響廣東 「小寒」市區氣溫最低14度

下周天氣如何？天文台預料，乾燥的季候風補充下周初期至中期持續影響廣東，該區早上仍然相當清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

下周日（1月4日）市區氣溫介乎13至19度；下周一（1月5日、廿四節氣的小寒）市區氣溫回升，介乎14至20度，其後三日（即1月6日、1月7日及1月8日）市區氣溫同樣介乎14度至20度。