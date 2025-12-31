淘寶35張都會大學假學生證　兩兄弟認欲用以購買蘋果產品　判緩刑

任職裝修工人的兄弟涉於2023年淘寶35張偽造的香港都會大學學生證，以獲取蘋果公司的學生優惠。二人昨（30日）在西九龍裁判法院承認1項管有虛假文書罪，辯方求情指，兩兄弟中，一個剛為人父，另一個則曾受工傷，主任裁判官蘇文隆遂判處二人6個月監禁，緩刑3年及罰款2000元。



兩名被告均為裝修工人

被告朱文滔（30歲，裝修工人）和朱文聲（32歲，裝修工人），同被控1項管有虛假文書罪，指他們在2023年9月5日，在旺角先達廣場地下G53號舖外私家車內，知道35張香港都會大學學生證是虛假文書，意圖誘使他人接受，以作出或致他人不利的作為。

兩名兄弟被告朱文滔和朱文聲，在西九龍法院認管有虛假文書罪，被判囚6個月，但准緩刑3年。

警員巡邏時見被告可疑截查發現

案情指，警員巡邏時見到被告的私家車有可疑，故上前搜查，並在他們的褲袋內發現1張偽造的香港都會大學學生證，同時在車上搜到另外14張及19張分別寫有兩名被告名字的偽造香港都會大學學生證。

認想用假證以優惠價買蘋果產品

經查問下，兩名被告涉以詐騙手段取得折扣被捕。朱文滔在警誡下承認指：「我唔係都會大學學生，我喺淘寶買咗呢啲假學生證，諗住用嚟呃蘋果公司產品嘅優惠，全部假學生證都係我買。」朱文聲則表示，學生證由其弟購入，用以在蘋果公司以學生優惠購買產品。

案件編號：WKCC4840/2025