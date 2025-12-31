禁電子煙｜拼多多等平台有口噴、噴霧器稱可供港　賣家認即電子煙

香港2022年起禁止進口及售賣另類煙，明年4月30日起更禁止在公眾地方管有另類煙用物質，例如電子煙油、煙彈、加熱煙支。



目前不少別類煙產品是從網購入境，雖然電商平台已難尋「電子煙」與「加熱煙」，但記者今日（31日）在三大內地電商平台均找到疑似電子煙的產品，部份以「電子口噴」或 「電子吐霧器」命名，部份僅以產品特性命名。



有拼多多賣家承認產品是「電子煙」，記者查詢可否寄來香港時，賣家稱「放心拍哈，現在下單今天發貨」。就相關事宜《香港01》已向海關及控煙酒辦查詢相關事宜。



本港自2022年起禁止進口、售賣另類煙，如電子煙彈、加熱煙支等，明年4月30日起禁止在公眾地方管有另類煙。（資料圖片）

京東、淘寶、拼多多等輸入「電子煙」無法搜索到相關商品

電子煙於内地及香港皆為受監管產品，香港控煙酒辦定義另類吸煙產品為任何物質不經點燃便可產生氣霧模仿傳統吸煙的器具，即不含焦油及尼古丁的電子煙亦是禁止進口的產品。記者今日發現，京東、淘寶、拼多多等電商平台輸入「電子煙」關鍵詞無法搜索到相關商品。

「電子噴霧器」、「電子口噴」價錢最平13元 多數稱可包郵到港

搜電子煙其他關聯關鍵詞，例如「電子噴霧器」、「氣體植物飲料」、「電子口噴」、「電子吐霧器」等，或以圖片搜索產品，仍可找到類似一體式的電子煙商品，價錢由13元到746元不等，多數產品可無門檻包郵到港，消費者購買幾乎無難度。

在京東、淘寶、拼多多搜電子煙其他關聯關鍵詞，仍可找到類似一體式的電子煙商品。（平台截圖）

有賣家認「易名」產品是電子煙 詢問可否寄來香港：放心拍

記者分別詢問淘寶、拼多多及京東售賣類似「電子煙」產品的商家。有拼多多商家以「清爽護理輕鬆便攜高質量大容量長續航便捷小巧」命名商品，圖片則是電子煙，該賣家回覆記者詢問時承認產品是「電子煙」，並發圖著記者「不要再提任何問題，否則發不了貨」，當詢問可否寄來香港時，賣家回答「放心拍哈，現在下單今天發貨」。

該商家以「清爽護理輕鬆便攜高質量大容量長續航便捷小巧」命名商品，回覆記者詢問時承認產品是「電子煙」。（對話截圖）

拼多多商家以「清爽護理輕鬆便攜高質量大容量長續航便捷小巧」命名商品，記者詢問後發圖稱「不要再提任何問題，否則發不了貨」。（對話截圖）

淘寶方面，多數賣家指相關產品不含焦油及尼古丁，並非電子煙，又表示無法直郵至香港，著記者嘗試寄到國内中轉倉。京東方面，大多賣家否認或沒正面回答是否「電子煙」，僅表示可以吐霧。

另外，三大電商平台中，淘寶監管最嚴，類似「電子煙」的產品無法直郵到港，拼多多則可一件無門檻包郵。《香港01》已向海關及控煙酒辦查詢相關事宜。

根據控煙酒辦網頁，另類吸煙產品為能夠自任何物質不經點燃，而產生氣霧並用作模仿傳統吸煙的器具，或其零件及配件，包括加熱煙枝、電子煙油、草本煙等，但不包括水煙壺。