內地男子虛報托福成績獲嶺大學位　官稱要阻止相關行為想判監

內地男子涉向嶺南大學虛報托福（TOEFL）成績達標，從而獲准畢業及取得學位。男生早前承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪，原於今（31日）在屯門裁判法院判刑，辯方求情望可判非拘禁式懲罰，例如緩刑，惟裁判官覃有方認為，學生的誠信亦重要，並說：「呃人點都係唔啱。」認為有關於考試成績及資格的不法行為要阻止，否則會對其他學生不公，把案件押後至1月21日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。



被告虛報成績獲頒學士學位

被告賈鵬（24歲，無業）被控1項企圖以欺騙手段取得服務罪，指他於去年5月，向嶺南大學職員虛稱已取得達標的托福考試成績，嶺大因而批准他畢業，並向他頒授公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

被告賈鵬在屯門法院承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪。

辯方求判緩刑官稱傾向判監

法庭早前為賈取得感化報告，辯方今指，感化官考慮到被告的簽證等問題，認為不適合判他社會服務令，但仍希望法庭可考慮非監禁式刑罰，例如緩刑。惟覃官質疑，賈非居於香港，判緩刑會失去意義，傾向判監。

若不阻止相關行為對其他學生不公

覃官又稱，作為學生其誠信亦相當重要，又說：「呃人點都係唔啱。」覃官強調，參考今次的報告已可以判刑，亦打算判處即時監禁，有關於考試成績及資格的不法行為要阻止，否則會對其他學生不公，並說：「咁TOEFL都唔使考，大家都唔使識英文啦！」

被告因這事已被校方罰100小時服務

辯方關注，感化官或未有考慮到被告的簽證等因素，望可以再索取一次感化官報告再作判刑。覃官稱，考慮到本案的特殊情況，被告已被學校判罰100小時服務，現把押後至1月21日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。

同案女生下月再提訊

同案女被告黃鑫怡（22歲，學生），同被控1項企圖以欺騙罪，她的案件將於明年1月19日再提訊。

案件編號：TMCC2408/2025