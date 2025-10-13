假學歷報大學｜港大接獲數百宗疑持假學歷入讀申請　無個案獲錄取

本港大學早前爆出多宗非本地生涉嫌以「假學歷」申請入學的事件。繼中文大學後，香港大學今日（13日）表示，校方在本學年亦接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案，當中並沒有相關個案獲得錄取通知。



港媽指同事為小學子女請補習老師，要求大學學歷，有香港大學專業進修學院學生稱自己是港大學生。（資料圖片）

港大：如掌握具體證據定必向警方作出舉報

港大強調，一向嚴肅處理涉及虛假文書的個案，在處理入學申請時採取謹慎措施，如發現懷疑假學歷個案將不會考慮其申請。申請人如被發現偽造學歷，大學將採取適當行動，對於掌握具體證據證明存在欺詐性虛假陳述的個案，定必向警方作出舉報，以便進一步調查及檢控。

港大表示，今年接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案，當中並沒有相關個案獲得錄取通知。

港大又指，對學術誠信秉持最高標準，對任何違反學術誠信和不誠實的行爲持零容忍態度；將繼續提升並採取新識別措施，嚴格偵查涉及虛假陳述的申請個案。

中文大學10月11日於校園舉辦本科入學資訊日，吸引近6萬人參與。(中大提供圖片)

中文大學10月11日於校園舉辦本科入學資訊日，吸引近6萬人參與。(中大提供圖片)

中文大學10月11日於校園舉辦本科入學資訊日，吸引近6萬人參與。(中大提供圖片)

中大：今年堵截數百宗來自不同國家懷疑造假個案

日前中大舉行本科入學資訊日，入學及學生資助處長王家徹表示，中大本學年錄取近900名非本地生，又透露在處理非本地生入學申請時，堵截數百宗來自不同國家的懷疑造假個案，並提到「內地學生多」。