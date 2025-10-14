假學歷報大學｜理大本學年揭約10宗　警方首7月接逾百疑假學歷案

本港大學爆出多宗非本地生涉嫌以「假學歷」申請入學。繼中文大學後，香港大學周一（13日）表示，校方在本學年亦接獲數百宗懷疑個案。理大最新亦稱，於2025/26學年發現約10宗懷疑以虛假學歷申請入學的非本地生個案，並已取消其申請及錄取資格。警方表示，今年首7個月，共接獲126宗涉及本地大專院校學生的懷疑假學歷案件。多家大學均表示，在收生方面設有既定機制，會嚴格把關以確保申請人的資料真實。



港媽指同事為小學子女請補習老師，要求大學學歷，有香港大學專業進修學院學生稱自己是港大學生。（資料圖片）

警方：2022年起共9人被起訴 並向內地轉交黑中介資料

中大日前透露，在處理非本地生入學申請時，堵截數百宗來自不同國家的懷疑造假個案，並提到「內地學生多」。港大周一亦稱，今年接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案，當中並沒有相關個案獲得錄取通知。

針對「假學歷」問題，警方稱與各本地大專院校緊密溝通，接獲舉報後定必徹查並嚴正執法。警方表示，今年首7個月，共接獲126宗涉及本地大專院校學生的懷疑假學歷案件。而從2022年1月至今年7月31日，共有55人因涉及此類案件被捕。其中被起訴的9人，有6人罪成、1人保釋候審、1人獲撤控、1人未有應訊被通緝，餘下人士的個案仍在調查。

警方表示，除與各本地大專院校緊密溝通，亦一直與內地執法部門緊密合作，對於涉及虛假學歷的內地中介，會適時轉交資料予內地相關部門跟進。截至今年7月31日，警方已轉介共21間懷疑內地的「黑中介」或中介人的資料，予內地部門跟進。

中文大學10月11日於校園舉辦本科入學資訊日，吸引近6萬人參與。(中大提供圖片)

理大：計劃在入學申請系統中引入AI

理大表示，於2025/26學年發現約10宗懷疑以虛假學歷申請入學的非本地生個案，並已取消其申請及錄取資格。校方強調，一直按照嚴謹機制核實入學申請人資歷及相關呈報資料，包括進行面試及資歷審查，並已強化了現有機制，包括通過International Credential Evaluation Service、中國留學服務中心、中國高等教育學生信息網等官方認可的學歷認證機構或平台，以及向頒授學位的院校，直接核對申請人的學歷證明。

此外，大學正計劃在入學申請系統中引入人工智能（AI）技術，以進一步提升學歷驗證的成效。另外，大學亦已引入由深港兩地政府推出的跨境數據驗證平台，運用區塊鏈及數據加密技術，覆核申請人提交的內地學歷證明，大幅縮短驗證時間。

浸會大學。(資料圖片)

城大稱有嚴格學歷審核程序 浸大：今年假學歷個案沒明顯增加

對於非本地生疑以「假學歷」申請入學，本港多家大學表示重視。其中，城大強調重視學術誠信，在收生方面設有完善機制及嚴格的學歷審核程序，以審查申請人的學歷證明文件。若城大在發出錄取通知書前後，發現任何虛假或誤導性資料，或申請人未能完成學歷審核，將取消其入學申請資格。

浸大也稱，有既定程序核實學生的學歷。所有獲取錄的學生，均需要按照大學的要求，提交有關學歷證明以供查核。浸大亦會要求向考試機構或院校索取／查核相關成績。浸大今年發現的假學歷個案沒有明顯增加，並已按當局的指引向警方提供個案資料，以便警方跟進。校方並取消錄取有關申請人，他們不能入讀有關課程。

教大表示，會持續檢視及積極探索利用科技，提升入學申請文件審批的方法及機制。（資料圖片）

教大探索科技提升審批機制 嶺南大學稱對造假「零容忍」

教大表示，會持續檢視及積極探索利用科技，提升入學申請文件審批的方法及機制。校方強調，對所有入學申請的審批過程保持高度嚴謹，亦提醒教職員在處理申請時提高警覺，並採用全面的驗證程序，以確保申請人提交的學歷資格和證書的真實性，包括直接與頒發學校、機構及官方驗證平台核對文件，並對任何不一致的資料進行徹底檢查。如發現提交虛假資料，申請人將面臨嚴重後果及潛在的法律責任，包括立即撤銷其申請或取錄通知，並會按個別情況報警跟進。

此外，教大要求入學申請人直接通過教大的網上入學系統提交申請，並提供個人資料和聯繫方式，並不鼓勵學生委託第三方代理處理其申請，以確保申請過程的安全性和準確性。

嶺南大學表示，十分重視學生的學術誠信，對使用虛假學歷以滿足畢業要求的行為採取「零容忍」態度。大學設有既定機制，審查學生的學術背景及成績證明文件，確保資料真實性，並會不定期通過面試等方式進行學歷覆核。