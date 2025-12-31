除夕倒數｜尖沙咀海旁人流減　內地客留維港倒數　流浪至元旦北上

今日（12月31日）是除夕，政府因應大埔宏福苑火災取消除夕煙花倒數匯演，以往擠滿人的尖沙咀海旁，今晚人流明顯減少。晚上時分所見，該處大部分為遊客，以往人群聚集的文化中心前空地不再人頭湧湧，人群主要站立於海邊的扶手旁。



有內地旅客知曉煙花取消，表示明白當局安排，但仍來到觀看屏幕上的時鐘倒數。她們此行打算在港逗留兩天，但未有訂酒店，解釋因難訂到合適的酒店，「然後有一些太貴的話，就不太想住太貴的。」倒數結束後，她們稱會到處「流浪一下」，待明早（1月1日)看完元旦日出及喝完早茶後回到內地。



12月31日除夕下午天氣和暖，在尖沙咀海旁，有大批遊客到來打卡，留住2025年最後一日的維港景致。（夏家朗攝）

今日下午時分，尖沙咀海旁已聚集不少人流，大部分為旅客，他們走到鐵馬的前方，與維港拍照打卡。以往文化中心前面向海旁的一片空地，在除夕一早人頭湧湧，擠滿等候看跨年煙花的市民及遊客，但今年則沒有。至晚上約7時，該處僅有為數不多的人聚集，大部分人選擇站在海邊的扶手旁。

12月31日除夕晚上約7時，沙咀海旁的人流不如以往跨年，大部分為遊客，主要來自內地。（董素琛攝）

12月31日除夕晚上約7時，以往跨年人群聚集的文化中心前空地，聚集人數不多。（董素琛攝）

除夕倒數｜廣東雙妹：理解取消倒數煙花匯演

來自廣州的歐小姐及友人來自東莞的莫小姐，打算在港逗留兩天，今天晚上會在尖沙咀跨年，參與倒數活動。她們說，此行沒有預算用多錢，主要會花費在飲食及出行。對於取消倒數煙花匯演，她們說感到失望，但可以理解。

廣東遊客歐小姐（右）和莫小姐（左）未有為在港之行訂酒店，她們打算倒數結束後在街上走走逛逛過一夜。（董素琛攝）

除夕倒數｜打算通宵city walk 元旦早上喝完早茶後北上

歐小姐及莫小姐沒有在港訂購酒店，指「因為沒有訂到合適的酒店，就感覺這裏有點難訂到比較合適的，然後有一些太貴的話，就不太想住太貴的。」她們打算明早看完日出後、喝完早茶便回去內地。被問及如何度過一整晚，她們說：「可能在這裏流浪一下…… 看看有什麼地方有夜宵吃，（然後）city walk一下。」

傅先生打算在倒數活動結束後，到深圳的酒店過夜，明天元旦再回港到訪麥理浩徑。（董素琛攝）

除夕倒數｜福建青年倒數結束後到深圳過夜 元旦再來港行山

來自福建的傅先生同樣打算在尖沙咀跨年，並觀看屏幕的倒數鐘迎接2026年。他早已知曉倒數煙花匯煙會取消，但因行程已經定好，故沒有改變行程。他打算在倒數結束後到深圳過夜，然後明天再來港，到訪麥理浩徑行山，整個行程預計花費1,000元。

傅先生一行共4個人，被問為何不留港過夜，他解釋說，香港的酒店太小，四個人住的話會不方便。

12月31日除夕下午天氣和暖，在尖沙咀海旁，有大批遊客到來打卡，當中不少人是專程來拍攝放在海旁的內地歌手周深Q版公仔。（夏家朗攝）

除夕倒數｜周深粉絲穿明朝漢服維港打卡 來港3月料花$7000

另外，不少周深粉絲為拍攝「周深痛船」，今日特意來到尖沙咀海旁。來自福建的蘭女士，身穿明朝漢服，稱是傳統文化愛好者。她今晚會到體育園觀看周深的演唱會，打算在港逗留兩到三天，行程包括到太平山看夜景等，預計花費6,000至7,000元。

蘭女士說，是次是她首次訪港，認為香港「挺好的，非常繁華，非常熱鬧」。她又認為，香港的物價是在可接受範圍內。

來自福建的蘭女士首次訪港，穿上明朝漢服打卡，她稱晚上會到啟德體育園看周深的演唱會。（董素琛攝）

除夕倒數｜港人家長帶小朋友維港旁看其他地方直播倒數煙花

在人群中，也有本地市民關先生及關太，帶同小朋友來到尖沙咀海旁，但他們未有打算在此地逗留太久，「其實都係諗住帶小朋友出嚟感受吓氣氛啫。」關先生以手機向小朋友展示世界各地的跨年煙花，指是小朋友想看。他無打算帶小朋友參與跨年活動，「因為香港嘅跨年佢應該等唔到啦，佢應該眼瞓瞓咗覺。」關太認為，現場的人流較想像中少，又讚人流管制的措施清晰。