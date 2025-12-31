周深跨年演唱會｜十多名台灣歌迷捧場　黑龍江客留港3天料花2萬元

啟德體育園首次舉行跨年演唱會，內地歌手周深今晚（31日）於主場館獻唱，吸引大批歌迷蜂擁而至，形成演唱會及盛事經濟。有首次來港的內地歌迷計劃留港旅遊3天，料消費2萬元，又希望香港能舉辦更多演唱會。有台灣歌迷遠隔20多年重遊香港及跨年，形容「共襄盛舉」心情激動。香港歌迷則表示體育園內商場人流興旺，「啲食肆間間都要排隊，周圍都係人……作為香港人，係好事嚟嘅。」



內地歌手周深今晚（31日）於香港啟德體育園主場館舉行跨年演唱會。由官方後援會組織的粉絲應援活動在商場展開，並有專門的拍照打卡區，供歌迷留影，過百名歌迷排隊領取應援物資。

十多名台灣歌迷赴港觀賞

55歲的台灣歌迷廖女士與十多位朋友早上乘搭飛機，約中午抵港。今年第二次重遊香港，她表示心情激動。

大家來這邊跨年，我真的很開心，這是一個特殊的里程碑，一起來共襄盛舉。 台灣歌迷廖女士

她形容搶票過程幾經波折，最終透過詢問是否有人有剩餘門票才成功購得。他們在啟德零售館用餐，認為餐點味道可口，人均消費約港幣200元左右，價格合理。她表示今天還去了中環坐摩天輪、搭乘天星小輪及遊覽星光大道，明天即將離港，覺得行程較趕，有些可惜。她估計兩天消費約港幣1,200元，酒店住宿每人每晚港幣700元至1,000元之間，認為價格頗貴。

來自黑龍江的郭小姐（左）首次來港，專程為聽周深演唱會，表示心情激動。來自北京的留學生牛小姐（右）透過大麥網成功購票。(廖雁雄攝）

黑龍江歌迷：搶票比內地更難

來自黑龍江的郭小姐專程為周深演唱會首次來港，表示心情激動，又提到黑龍江現時天氣寒冷，香港氣候則很舒適，讓廣大粉絲相聚於此。她形容搶票比內地演唱會更難，希望香港未來能舉辦更多演唱會：「基本上幾秒就售罄了，但我還是靠手速搶到這次快達票的門票。」

她計劃遊覽微博上最多粉絲推薦的景點，包括迪士尼樂園、星光大道等，預計逗留3天，預計消費約2萬元，認為香港消費比內地北方城市貴許多。

來自北京的留學生牛小姐表示，起初未能從快達票搶到票，最終透過大麥網成功購票，對能聽到周深演唱感到榮幸。

上海粉絲連續兩日出席演唱會 晚上深圳過夜

來自上海的朱小姐同樣專程來港聽周深演唱會。她說身為周深的粉絲非常開心與自豪，認為周深有實力、謙虛且照顧粉絲。今年5月她在上海聽過周深演唱會，此次來港再度支持，覺得兩地購票都很困難，「實名制和非實名制各有難處」，因此需要朋友幫忙才能搶到票。她認為這場演唱會是一個「契機」：「透過他，帶我來到這裡，我也會在他待過的地方好好玩一玩。」她計劃遊覽其他知名景點，並繼續留港欣賞明天的場次，今晚則住在深圳，因酒店價格較香港便宜。

香港歌迷：演唱會帶旺附近一帶人流

香港市民古小姐也表示需靠朋友幫忙才搶到票，說周深唱功精湛，難得來港開唱因此很想親臨現場，希望能好好享受演唱會。

笑著迎接2026年，希望每個人都更好，事事順心，幸福美滿。 香港市民古小姐

她家住附近，前往啟德體育園只需十多分鐘，非常方便，又認為演唱會帶旺附近一帶人流，「食肆間間都要排隊，周圍都是人……作為香港人，這是好事。」

