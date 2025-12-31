除夕倒數｜西九首辦跨年音樂會氣氛熱鬧　小食檔生意好料提早收檔

西九文化區今天（31日）首次舉辦跨年倒數音樂會，除了有歌唱表演，亦有30個市集攤位，售賣熟食、啤酒等。有市民帶兒子在草地野餐，又在熟食攤檔消費約1000元，大讚氣氛好。有近舞台賣小食、酒類攤檔生意較預期多逾一成，負責人兼C AllStar成員Jase坦言已「備多咗貨」，惟未到晚上9時許已「賣得七七八八」，估計可提早兩小時收檔。



12月31日，西九文化區首次舉辦除夕倒數活動，設有30檔熟食、飲品攤位。（潘耀昇攝）

西九藝術公園海濱草坪愈夜愈多人，晚飯時間後數百人在主舞台前席地而坐，聽樂隊WHIZZ表演和大會安排的DJ打碟，情緒高漲，不時歡呼。不少人計劃等到除夕倒數一刻，聽歌手陳健安、糖妹、Nowhere Boys等單位演出。

經歷宏福苑火災 港人新年齊願社會平安

有年輕人一行五人在草地聽着歌、嘆海風野餐，其中Jessica表示，西九是年輕人聚集地，「我個朋友好潮嘅，我哋就嚟西九，觀濱就太遠啦對於我哋嚟講」，讚除夕跨年氣氛非常濃厚。談到新一年願望，她希望香港市民可以身體健康、平安，「因為火災令到我哋覺得好重要，多啲關心屋企人，同埋注重自己」。同行朋友Issac希望社會平安，「年尾宏福苑都係幾大事件，希望大家都平安冇事，無再發生咁嘅事件。」

願望同樣希望平安的還有梁小姐，她說希望香港人新一年平安，「身體健康，情緒平衡，不要內耗，大家加油！」她帶同兩名兒子到西九草地，大讚氣氛好，不過由於小朋友要早睡覺，所以凌晨12時之前便會離開，在西九市集消費約1000元，集中在熟食攤檔。

不少市民到西九草地和除夕，包括梁小姐帶同兩名兒子來感受氣氛。（潘耀昇攝）

Jase@C AllStar擺檔驚喜生意好 料可提早收檔

旺丁也旺財，有近主舞台售賣小食和調酒飲品的攤檔，生意較預期多逾一成，其中48元的「火鴨燒骨湯街霸碗仔翅」已售罄，部份售賣88元的飲品也接近售罄。本身是組合C AllStar成員的攤檔負責人Jase表示除夕日預備食材較早兩天多，即使未到晚上十點，生意已較預期理想，「依家未去到最後，但係我哋都賣得七七八八，人流都好多」，估計可提早一至兩小時收檔，笑言屆時可專心聽歌唱表演，讚氣氛比想像中好，「大家都好喜歡呢種普天同慶嘅感覺 」。

近主舞台售賣小食和調酒飲品的攤檔，生意較預期多逾一成，其中48元的「火鴨燒骨湯街霸碗仔翅」已售罄。本身是組合C AllStar成員的攤檔負責人Jase料可以提早收檔。（潘耀昇攝）

距主舞台較遠攤位嘆生意額遜聖誕節四成

距離主舞台較遠的攤檔，除夕生意較聖誕遜色。一間售賣甜品及飲品的檔口，因為生意沒預期中理想。其售賣的甜品包括法式焦糖燉蛋、提拉米蘇等。負責人Venus表示，聖誕節較除夕多人，「因為可能大家消費意欲會高啲，同埋我哋主打比較多聖誕嘅產品，可能氣氛就會好啲」。

她認為除夕消費意欲較少，生意未到預期，與聖誕同一時段比較「可能都爭三四成」，稱人流相對也較聖誕少，只有士多啤梨等新鮮水果類甜品比較快賣光，不過若綜合聖誕和除夕的生意額，也是比想像中多的。每逢節日不少人北上消費或到外國旅遊，她說本地客人佔八成，另外兩成是外國遊客和內地旅客，可以抵銷港人離境外遊的部分影響。

距離主舞台較遠的一間甜品及飲品攤位，店主坦言除夕生意沒預期中理想。（潘耀昇攝）