除夕倒數｜中環遮打道跨年倒數逼爆　旅發局籲往愛丁堡廣場看直播

【2026年／除夕倒數／旅發局／中環／西九文化區】今日（12月31日）是除夕夜，因應大埔宏福苑火災，維港除夕煙花倒數匯演取消，焦點倒數活動搬到旅發局中環「香港跨年倒數活動」。大批市民一早到遮打道現場， 旅發局晚上近10時半表示，因參與人數眾多，呼籲市民和旅客前往愛丁堡廣場直播區觀賞節目，或到尖沙咀文化中心，觀賞該處外牆投影直播。



大批市民一早到中環遮打道「香港跨年倒數活動」現場等候。（容嘉儀攝）

或往尖沙咀文化中心觀賞投影直播

旅發局表示，於中環遮打道舉行的「香港跨年倒數活動」因參與人數眾多，呼籲市民和旅客可前往中環愛丁堡廣場直播區觀賞節目，或到尖沙咀文化中心，觀賞該處外牆投影直播，附近一帶更可看到對岸灣仔會議展覽中心外牆的大型倒數鐘。

公眾亦可透過旅發局官方網站 DiscoverHongKong.com及社交平台，以及多個電子媒體欣賞直播。

旅發局呼籲現場公眾聽從警務人員指示。警方會因應現場情況，按需要實施人流控制。