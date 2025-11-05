壽司郎分店有食環署人員巡查　署方：查食物來源、運送及抽樣化驗

《東張西望》連日報道，一群水貨客每日從內地偷運海鮮等食品到香港，當中展示觀眾提供5月在落馬洲關口拍攝的片段，可見盛載有關食物的發泡膠盒，部份貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址，店名及地址播出時被遮蓋。



不過香港壽司郎仍捲入風波，周一（3日)晚發表聲明，斥責報道内容不盡不實，影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動。食環署周二（4日）派員到壽司郎巡查，署方回覆時稱，不點名表示已巡查一批食物業處所，調查相關食物來源、運送等情況，並抽取食物樣本化驗。



11月4日下午約一時半，有一名食環署食物安全中心人員手持文件離開壽司郎上環無限極廣場分店。（歐陽德浩攝）

11月4日下午約一時半，有一名食環署食物安全中心人員手持文件離開壽司郎上環無限極廣場分店。（歐陽德浩攝）

盛載水貨食品發泡膠箱寫有連鎖壽司店分店地址 壽司郎捲入風波

《東張西望》周一報道，一群水貨客每日從內地偷運海鮮等食品到香港，貨品以福建土產如蠔仔、蟶子、「五香卷」及丸類為主。唯當中也播觀眾提供影片，指5月時曾在關口見到水貨客以螞蟻方法，由內地搬刺身食物來港，而部分盛載食物的發泡膠箱上，寫有連鎖壽司店分店地址，網民直指壽司郎。

《東張西望》周二播出下集，指該些水貨食品的目的地，是全港多間小型雜貨店，從影片及採訪人員與店員對答，都是賣福建特產店舖。

《東張西望》稱在連鎖壽司店沒有發現走私物品

至於報道提及的連鎖壽司店，《東張西望》指到場視察後發現，貨物寫有「挪威三文魚」等字樣，並標明是從日本空運到香港，沒有發現走私物品。

《東張西望》日前報道，一群水貨客每日從內地偷運海鮮等食品到香港，運送到全港多個小型雜貨店。（《東張西望》）

《東張西望》日前報道，一群水貨客每日從內地偷運海鮮等食品到香港，運送到全港多個小型雜貨店。（《東張西望》）

《香港01》記者周二下午約一時到壽司郎上環無限極廣場分店觀察，至下午約一時半，有一名食環署食物安全中心人員手持文件離開店舖，他向記者透露「好快有公布」，原來食安中心派員到壽司郎調查。

11月4日下午一時壽司郎上環無限極廣場分店，有逾30名上班族店外等待進店午膳，需輪候逾40枱。（歐陽德浩攝）

11月4日下午一時壽司郎上環無限極廣場分店，有逾30名上班族店外等待進店午膳，需輪候逾40枱。（歐陽德浩攝）

11月4日下午一時壽司郎上環無限極廣場分店，有逾30名上班族店外等待進店午膳，需輪候逾40枱。（歐陽德浩攝）

食環署：會續採取適當行動包括按情報巡查其他處所

食環署周二晚回覆查詢時指，對有報道指懷疑有人偷運食材到港，署方派員巡查一批食物業處所，就相關食物來源、運送等情況進行調查，抽取食物樣本作化驗，跟進工作仍在進行中。食環署會繼續採取適當行動，包括按情報巡查其他處所，以保障食物安全。

另外，今年截至10月，食安中心與海關在各個陸路邊境管制站進行突擊聯合執法行動。就入境人士非法攜帶生肉、家禽或蛋類入境，中心按《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章）共提出超過1,380宗檢控。

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蠔仔，已結成冰磚。（《東張西望》影片截圖）

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蟶子。（《東張西望》影片截圖）