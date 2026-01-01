控煙｜巴士站排隊禁煙　煙民靠近險中伏　非煙民：持續執法更重要

三項控煙新措施今日（1日）生效，包括法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校等出入口三米範圍、公共交通候車處及指定處所排隊時禁止吸煙，吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。



法例生效首日，衞生署控煙酒辦公室在尖沙咀等遊客區派傳單宣傳，有煙民抽煙頗為靠近巴士站，幸好以幾步之遙未成為排隊一員，沒有被檢控。尖沙咀栢麗購物大道巴士站旁的垃圾桶仍有煙灰缸，署方表示日後會收走。有非煙民認為比起加重罰則或宣傳教育，持續執法才可有效控煙。



尖沙咀栢麗購物大道有多個巴士站長達百米，有煙民在巴士站附近抽煙，距離巴士站僅數步之遙，差點排隊一員及違規。（何頴賢攝）

栢麗大道一個巴士站旁有垃圾桶仍有煙灰缸。（林遠航攝）

尖沙咀栢麗大道巴士站旁的垃圾桶仍有煙灰缸。有煙民在垃圾桶附近抽煙時，有職員上前派傳單，煙民誤以為自己已違例，職員向她講解新例。（何頴賢攝）

2025年控煙法例（修訂）條例》三項控煙新措施今日（1日）生效，其中法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校等出入口三米範圍、巴士站、的士站等公交候車處及指定處所排隊時禁止吸煙，定額罰款金額亦由1,500元提高至3,000元。

巴士站旁垃圾桶亦有煙灰缸 有煙民差點違例

控煙酒辦早上派員在尖沙咀等遊客區派傳單宣傳，傳單上有列明生法例生效範圍。尖沙咀栢麗購物大道有多個巴士站長達百米，有煙民在巴士站附近抽煙，距離巴士站僅數步之遙，差點排隊一員及違規。雖然署方表示會收起巴士站附近有煙灰缸的垃圾桶，但巴士站旁的垃圾桶仍有煙灰缸。有煙民在垃圾桶附近抽煙時，有職員上前派傳單，煙民誤以為自己已違例，職員向她講解新例。

控煙酒辦早上派員在尖沙咀等遊客區派傳單宣傳。（林遠航攝）

煙民：平時有留意對他人影響 新法上場影響不大

不願上鏡的煙民徐先生抽煙40多年，表示有留意新法例，平時都有留意抽煙對其他人的影響，故認為新法例對自己影響不大。他又表示，有留意到街上垃圾桶減少，「無咪唔好食住先囉」，又「教路」指，可以糖果包裝盒或袋子放置煙蒂。

非煙民：持續執法較增強規管更有效

陳先生不是煙民，沒留意新法例。他認為比起加重罰則或宣傳教育，持續執法才可有效控煙。他提到不少公園等本身已禁止吸煙的公眾地方仍有不少遊客抽煙，但都沒有見到人執法，令部分煙民輕視禁煙法例。陳先生有子女，他支持院舍、學校等出入口三米列為禁煙區，但認為三米範圍在執法上有難度。

陳先生認為比起加重罰則或宣傳教育，持續執法才可有效控煙。（何頴賢攝）

內地旅客冀內地借鏡排隊候車禁煙

內地遊客楊先生不是煙民，剛剛接過傳單的他稱未有時間細閱內容，又指過關來港時未見到有相關宣傳。他認為香港對比內地，較少見到有人隨街吸煙，但都支持新法例，因為抽煙始終會影響他人，又認為內地亦可考慮新增排隊候車時禁煙的法例。

內地遊客楊先生指過關來港時，未見到有相關宣傳工作，又指對比內地，較少見到香港有人隨街吸煙。（何頴賢攝）

對於有巴士站附近有垃圾桶仍有煙灰缸，衛生署控煙酒辦公室主任林民聰回應指，會與食環署溝通，盡量將相關垃圾桶移開、不要接近排隊地方。（林遠航攝）

控煙酒辦：未來兩周加強巡查 移走巴士站旁垃圾桶

衛生署控煙酒辦公室主任林民聰今早到栢麗大道一帶視察宣傳及巡查情况。他表示實施首日，暫時無發現違例情况，又指署方未來兩周會到新增禁煙場所加強巡查，如人流較多的巴士站、多人進出學校時段等，每日將派出10多名至20名督察，若有需要會加長主動巡查時間。

對於有巴士站附近有垃圾桶仍有煙灰缸，林民聰回應指會與食環署溝通，盡量將垃圾桶移開、不要接近排隊地方。他又說，為確保新措施順利推行，早前已加強宣傳，日後亦會繼續加強在遊客較多使用的社交平台等宣傳。

控煙酒辦早上派員在尖沙咀等遊客區派傳單宣傳。（林遠航攝）