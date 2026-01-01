急症室加價｜半日1858名求診者列非危殆非危急　須付400元費用

公營醫療收費改革今日（1日）起實施，醫管局表示各公立醫院首日運作暢順。截至下午2時，醫管局轄下18間公立醫院的急症室接獲了42宗危殆個案和82宗危急個案，在新收費安排下，這兩類病人會由過往收費180元，變為全數獲得豁免急症室收費。



適用於新收費的其他個案分別為緊急個案854宗、次緊急個案968宗、非緊急個案36宗，合共1,858宗，以每人需付400元費用推算，醫管局收入為74.3萬元。相比舊制一律收180元計，新制度令醫管局半日多38.6萬元，不過未扣除豁免收費個案。



新收費實施首日，不少人到沙田威爾斯親王醫院急症室求診。（任葆穎攝）

根據威爾斯親王醫院醫院急症室資料，今午1時15分，次緊急及非緊急病人須輪候2.5小時，並可在3.5小時內就診；緊急病人須輪候31分鐘，並可在62分鐘內就診。（任葆穎攝）

李夏茵：醫管局已加派人手解答病人查詢

醫管局行政總裁李夏茵指，在元旦假期結束後，公立醫院不少臨床部門會恢復正常服務。局方已加派人手，包括服務大使、專隊職員及義工等，派駐在門診、繳費處、藥房等地方，專責解答病人查詢、協助處理繳費、預約及申請醫療費用減免等安排；各醫院和專科門診診所亦增設諮詢站，由專責職員即場解答市民查詢。

+ 3

醫管局新制下收入多38.6萬元

截至下午2時，醫管局轄下18間公立醫院的急症室共接收了1,982名病人。當中危殆個案42宗、危急個案82宗，在新收費安排下，這兩類病人會由過往收費180元，變為全數獲得豁免急症室收費。

適用於新收費的其他個案分別為緊急的個案854宗、次緊急個案968宗，以及非緊急個案36宗，合共1,858宗。次緊急及非緊急病人的平均輪候時間約為83分鐘。

以舊制全數1,982病人支付180元計，醫管局將收到356,760元；新制下1,858名求診者各需付400元，醫管局將收到743,200元，即比舊制多386,440元。有關計算未扣除符合豁免收費個案。

另外，醫管局今日有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務。各診所運作暢順，全日合共提供1,431個診症名額。截至下午2時，15間家庭醫學診所共有487名病人就診，當中4人獲醫療費用減免，整體服務使用情況與措施實行前大致相若。

急症室退款安排恆常化 接受醫生診症前離開可獲退款

為便利病情穩定及較輕微的病人彈性選擇其他就診安排，急症室已將退款安排恆常化。病人如在接受醫生診症前選擇離開急症室，可於急症室登記後24小時內申請退回350元。由於急症室需要優先搶救情況較緊急的危殆及危急病人，醫管局呼籲病情較輕的病人可以向家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

醫管局專科門診增聘戴着橙色臂章的服務大使。（廖雁雄攝）

醫管局專科門診增設「綜合病人服務站」。（廖雁雄攝）

醫管局提醒病人，收費改革已正式推行，病人前往公立醫院或門診就診前，應先參考新的收費安排，部分醫療服務的流程亦有轉變。各醫院聯網亦會設立查詢熱線，供病人查詢收費改革的各項安排。病人亦可瀏覽醫管局網頁，了解收費改革的各項細節。

醫管局公營醫療收費改革查詢熱線

港島東醫院聯網 6460 4303

港島西醫院聯網 2255 4177

九龍中醫院聯網 3506 7198

九龍東醫院聯網 5215 7326

九龍西醫院聯網 3467 7575

新界東醫院聯網 6273 3551

新界西醫院聯網 2468 5353



服務時間：2026年1月2日至11日上午8時至下午8時