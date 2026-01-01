急症室加價｜威院病人稱輪候較快　多人不知是否符醫療費減免資格

公營醫療服務今日（1日）元旦起實施新收費，公立醫院急症室緊急、次緊急及非緊急病人收費由180元增至400元；危殆及危急病人則獲豁免收費。新收費實施首日，有到沙田威爾斯親王醫院急症室求診的病人認為，輪候時間較以往短，等候兩小時便看到醫生，但認為400元新收費過高。多名市民表示恒常到醫院覆診，但不知道自己是否符合醫療費用減免資格，希望醫院派人加強解說。



新收費實施首日，不少人到沙田威爾斯親王醫院急症室求診。（任葆穎攝）

根據威爾斯親王醫院醫院急症室資料，今午1時15分，次緊急及非緊急病人須輪候2.5小時，並可在3.5小時內就診；緊急病人須輪候31分鐘，並可在62分鐘內就診；危急病人只須輪候少於15分鐘；危殆病人則無需輪候。

腎病病人久咳不癒求診需6小時

張女士因持續咳嗽，今早7時許到急症室求診，直至11時才看醫生，感嘆「今日新收費都咁耐。」她認為400元新收費過高，但今日不得不到急症室，因為「咳咗成個月都唔好」，加上本身患腎病，一直有到公立醫院覆診，開藥要加倍謹慎。她在醫院照肺、抽血後，仍需等候報告，最終下午1時許才離開。

她說目前仍未知日後覆診的醫療費用增加多少，被問會否擔心費用過高，她形容「都冇辦法，都比出面平，至少照肺都唔（額外）收錢」，又指不會降低求診意欲，「始終都係要畀」。她沒有申請醫療費用減免，不知道減免詳情，稱醫院職員亦未有提及。

沙田威爾斯親王醫院門外貼有告示，提醒病人可前往醫管局醫務社會服務部，處理醫療費用減免事宜。（任葆穎攝）

病人稱$400太高 若傷風感冒會到其他診所

另一病人劉小姐表示，因頭痛一段時間而到急症室，被分流為第三級緊急，等了兩小時才能看醫生，認為今日輪候時間比以往快。她表示急症室400元新收費過高，「如果唔係今日咁嘅情況，我都唔會嚟睇急症室」，並說急症室能即時進行掃描檢查，否則「傷風感冒嘅話都會去返診所」。她同樣不知道自己是否符合醫療費用減免資格。

病人暫不考慮轉至其他診所求醫：呢度設備比較好

許先生今午陪同家人到急症室，他說早前家人早前進行例行身體檢查時，發現心肌梗塞跡象，到急症室後被分流為第四類次緊急，訪問時已等候半小時。他認為400元新收費不算貴，又稱不會因輪候時間過長而轉到其他診所，「始終呢度設備比較好。」他又透露，自己本身因糖尿病須定期到醫院覆診，但不知道自己是否符合醫療費用減免資格。

另有來醫院探病的女士認為新收費過高，並透露家人有長期病患，但不符合申請醫療費用減免。她希望當局檢討收費，並放寬減免資格減免資格。