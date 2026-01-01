急症室加價｜醫管局：酌情9人付舊價　暫時運作暢順未見病人衝閘

今日（1日）凌晨起，公立醫院實施新收費。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中今早在電台節目指，截至0時50分有9名市民獲酌情處理，可繳付原價180元，而非新收費400元。他又指，新收費安排暫時運作暢順，未見有病人「衝閘」，不擔心新收費影響市民求診意欲。



林小姐今日元旦（1月1日）凌晨0時後到廣華醫院求醫，屬「擲界」，獲院方酌情處理，只需繳付180元。（任葆穎攝）

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中今早在電台節目指，截至0時50分有9名市民獲酌情處理，可繳付原價180元，而非新收費400元。（資料圖片／顧嘉敏攝）

醫療改革新收費今日凌晨實施，第一類和第二類病人可獲豁免，其餘緊急、次緊急及非緊急類別前往急症室求診時，收費由180元增至400元。蕭粵中指新收費實施後，急症室登記流程維持不變，登記後護士會將病人分流；首兩類病人如需入院，出院後會獲豁免相關費用，如不需入院亦會獲減免。

蕭粵中又表示，新收費實施後約8小時，急症室運作較為暢順，因醫管局已提早宣傳，暫未收到有病人有意見，亦未有衝閘情況。醫管局昨晚增派人手到急症室準備新舊收費交接，有需要時酌情處理部分病人個案。截至零時50分時，有9位病人獲酌情安排，可繳付舊價。

醫管局行政總裁李夏茵（前右）、主席范鴻齡（後左）等在廣華醫院急症室巡視急症室收費調整首一刻情況。（任葆穎攝）

昨晚醫院在急症室派籌，預防有大量病人在新舊收費交接時進入急症室。醫管局除增加人手，事前亦有調整和測試系統、進行多次內部講解，確保所有同事了解改革細節。此外，醫管局亦安排大使在各部門協助市民了解新收費，並將根據實際需要調整他們的服務時間。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵2026年1月1日午夜巡視廣華醫院。（醫管局提供）

蕭粵中希望透過醫療改革，改變市民使用急症室的習慣，鼓勵輕症或病情較穩定的病人轉至私家醫生求診，以集中資源於更危急的病人身上。被問到會否令市民因私家醫生收費較昂貴而延誤求醫，他指醫管局有安全網，市民亦可轉向家庭醫學診所。