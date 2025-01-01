急症室加價｜凌晨帶孫兒求診付400元　市民：實在係貴咗啲

公營醫療服務今日元旦（1月1日）起實施新收費，公立醫院急症室設兩級機制，非危殆及危急病人需付400元，比之前180元多逾一倍。凌晨0時後，陸續有病人到廣華醫院急症室求醫。有人過了「擲界」酌情時間，要付新費用。



帶全身僵硬孫兒來求醫的市民表示，希望醫院管理局能調整收費，「有時病起上嚟真係需要醫院幫助，但而家400元，實在係貴咗啲。」有主婦晚上清潔期間手指被割傷，在凌晨才入院，被分流為次緊急，同樣需繳付400元，認為價格過高，又稱不知悉醫療費用減免機制的詳情，因平日較少看醫生。



林小姐（紅衣）今日元旦（1月1日）凌晨0時後到廣華醫院求醫。有職員向病人派發籌號，取籌人士可獲院方酌情處理。（任葆穎攝）

全港急症室有6位市民「擲界」時間求診獲酌情准付舊費用

根據新安排，到公立醫院急症室求診者如被分流為穩定、次緊急及非緊急病人（即第三至五類病人），收費由過往180元增至400元；危殆及危急病人（即第一及二類病人）則由需交費，改為免費。

醫管局主席范鴻齡和行政總裁李夏茵昨晚（12月31日)到廣華醫院了解情況，並於元旦凌晨巡視急症室。李夏茵表示，凌晨時分全港公立醫院急症室有6位市民，在凌晨0時後求醫，院方酌情處理「擲界」病人，可支付舊費用。

醫管局行政總裁李夏茵（前右）、主席范鴻齡（後左）等在廣華醫院急症室巡視急症室收費調整首一刻情況。（任葆穎攝）

稱孫兒全身僵硬不得不入院 區太：不清楚醫療費用豁免詳情

區太今日凌晨陪同16歲孫兒入院，指孫兒全身僵硬。他們過了凌晨0時「擲界」酌情時間才抵達急症室，需繳付400元。她說作為退休人士，認為新收費較貴，對此感吃力，而今次孫兒情況不得不入院，而孫兒本身有長期病患，包括哮喘、情緒病等。

她表示，不清楚醫療費用豁免的詳情，職員雖然有詳細講解新收費，但未有講解如何申請費用減免，她稍後會向社工查詢。她又希望局方能調整收費，「有時病起上嚟真係需要醫院幫助，但而家400元，實在係貴咗啲。」

再如患感冒不會到急症室求醫：先試食成藥會否好轉

區太表示，以往傷風感冒會到急症室，但新收費實施後便降低求診意欲，「會令我哋唔敢（入院），睇吓自己食成藥會唔會好返。」

區太表示，16歲孫子因全身僵硬入院，他們過了除夕12時才抵達急症室，須按新制繳付400元費用。（任葆穎攝）

病人割傷手指入院需付400元：收費過高

另一病人陳女士晚上清潔期間手指被割傷入院，被分流為次緊急，但因凌晨0時後才到急症室，又過了「擲界」酌情時間，同樣需繳付400元 。她認為收費過高，又稱不知悉醫療費用減免機制的詳情，因平日較少看醫生。

根據廣華醫院急症室資料，在元旦凌晨0時15分，次緊急及非緊急病人須輪候2.5小時，並可在6小時內就診；緊急病人須輪候39分鐘，並可在71分鐘內就診；危急病人輪候少於15分鐘；危殆病人則無需等候。

李夏茵：急症室未見人龍 調配逾千人擔任服務大使向病講解收費

李夏茵見記者時表示，監察急症室運作情況，未見人龍，情況大致順暢。她又指，局方目前已審批3.5萬宗醫療費用減免申請，數字是預計之內，正陸續接受市民申請。對於部份病人不清楚新收費或醫療費用減免的內容，李形容「溝通永遠不能少、不能停」，並強調會多方面講解及溝通。