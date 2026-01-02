油蔴地警署首日爆滿　訪客讚神還原電影場景　旅客不知沒現場售票

位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，今日（2日）開放公眾參觀。有參觀人士認為互動環節最吸引，可將自己的樣貌投射在電影《無間道》的海報上，但指25分鐘參觀時間不足夠，希望延長每節時段。



另有不少旅客摸門釘，有內地客稱早已知道展覽，但不知道須預約入場，到場後才知無法即場購票，而她在港逗留期間的場次已爆滿，感到失望。



油蔴地警署光影之旅首日開放，不少旅客不知沒有現場售票摸門釘。（夏家朗攝）

「油蔴地警署光影之旅」展覽參照七、八十年代的警署，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等。（夏家朗攝）

位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，今日（2日）開放給公眾參觀。（夏家朗攝）

本地客最愛互動環節 化身《無間道》海報主角

今日全日門票已售罄，共520個名額爆滿，上午大部份參觀人士是港人。李先生是首批參觀人士之一，他說展覽在甚具歷史價值的油麻地警署進行，並重現電影場景，於是開售當日即購買門票。

他參觀後認為展覽「都Ok」場內不算擠逼，又稱互動環節最吸引，可將自己的樣貌投影在《無間道》電影海報上。不過，他認為25分鐘參觀時間並不足夠，又指參觀前段時不知道後段有互動環節，希望主辦方未來會提醒參觀人士。

李先生是首批參觀人士之一，他參觀後認為展覽「都Ok」場內不算擠逼，又稱互動環節最吸引，可將自己的樣貌投射在電影《無間道》海報上。（夏家朗攝）

《無間道》粉絲入場 讚展覽還原度高

入場參觀的黃先生說，本身喜歡電影《無間道》及演員劉德華，因此購票進場。他參觀後認為場內還原度高，最深刻是模擬羈留室，裏面展出不同警察制服。他又說互動環節很特別，並同樣將自己的樣貌投射在《無間道》電影海報上，化身成主角之—。

他建議主辦方延長參觀時間至45分鐘，每節參觀時段可開放多10個名額，又打算下次再度入場。

除咗本地人，仲有內地人都會過嚟參觀因為呢度亦歷史悠久。 黃先生

入場參觀的黃先生說，本身喜歡電影《無間道》及演員劉德華，因此購票進場。（夏家朗攝）

移民美國港人帶同孫子入場

來自美國的何太亦有入場，她認為油麻地警署很特別，因兩位孫兒在美國出生，從小便看TVB的警匪片，未曾到訪此處，希望與他們來參觀。她在美國時已經購票，今次在港逗留一周。

她認為展覽比預期好，像真度高，又憶述剛才在羈留室關閘後一度未能開門，十分深刻。她說25分鐘參觀時間尚算足夠，但稍為延長會更好，又稱展覽以中文為主，希望增加英文解說，吸引外國遊客。

來自美國的何太認為展覽比預期好，像真度高。（夏家朗攝）

來自美國的何太亦有入場，她認為油麻地警署很特別，因兩位孫兒在美國出生，從小便看TVB的警匪片，未曾到訪此處，希望與他們來參觀。（夏家朗攝）

內地旅客不知現場不設售票摸門釘

有不少旅客摸門釘，其中來自福建的胡小姐從小紅書上知道展覽，但不知道須預約入場。她到場才得悉無法即場購票，並發現首兩日名額已爆滿，最快只有周日下午的場次，但她當日上午便要離港，感到失望。

她說從小就喜歡看TVB劇集，尤其喜歡《陀槍師姐》，到訪油麻地警署勾起她很多童年回憶。她說希望增設現場售票，又說「香港那麼好，一定會再來，下次一定會做好攻略再來。」

來自福建的胡小姐表示，在小紅書上知道展覽，但不知道須預約入場，她到場才知無法即場購票，感到失望。（夏家朗攝）

該展覽參照七、八十年代的警署，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等，當中有不少警匪片足跡，包括《無間道》中的臥底檔案等，讓訪客於真實警署內現場感受老「差館」布局、氣氛和香港警匪影視名場景。