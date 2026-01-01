舊油麻地警署展覽明開放　設證物房等　重現《無間道》經典場面

位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，明日（2日）開放給公眾參觀。設計參照七、八十年代的警署，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等，當中有不少警匪片足跡，包括《無間道》中的臥底檔案等。訪客進入展覽後，需經過一條電影光影隧道，觀賞一條3分鐘的警匪片合輯，沉浸感受警匪片世界。



有內地旅客認為展覽吸引，又指最期望見到一比一還原的電影道具和場景，希望有機會入場參觀。



觀眾經過電影光影隧道後，將進入雜差房，設證物室、槍房等。（鄭子峰攝）

政務司副司長卓永興今日出席開幕僚式致辭時預告，日後或會擴充展覽範圍。（鄭子峰攝）

「油蔴地警署光影之旅」明日開始開放，今舉行開幕禮，政務司副司長卓永興致辭時候指，舊油麻地警署歷史悠久，是許多警匪片的取景地，吸引無數警匪片粉絲到場打卡，政府因此開放警署供訪客參觀。他指雖然展覽場地不大，但重現許多影視「名場面」，警署的羈留室亦會開放參觀，他又預告日後或會擴充展覽範圍。

展覽入口為一個舊式戲院售票處。（鄭子峰攝）

證物房電腦重現《無間道》中經典一幕：劉健明（劉德華飾）把臥底陳永仁（梁朝偉飾）當警察的檔案從資料庫中刪除。（鄭子峰攝）

展覽入口為一個懷舊戲院售票處，訪客進入後穿過電影時光隧道，將會播放一條3分鐘的警匪片合集，電影包括《無間道》、《怒火》、《英雄本色》等。之後觀眾將進入「雜差房」，室內設計參照以七、八十年代的警署，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等。

室內有不少警匪片的蹤跡，例如證物房的電腦上，便重現《無間道》中經典一幕——劉健明（劉德華飾）把臥底陳永仁（梁朝偉飾）當警察的檔案從資料庫中刪除。證物房內儲物櫃亦放置來自《英雄本色》、《無間道》的證物等。

認人室配有單向觀察鏡，訪客可以親身於進入房內體驗。（鄭子峰攝）

展覽開放警署羈留室，訪客可以電影服飾為背景打卡。（鄭子峰攝）

展覽內的槍房，則展出電影中出現的警察手槍型號，訪客可以親身體驗電影演員使用的道具配槍。槍房旁邊為認人室，設計參照真實認人室配有單向觀察鏡，訪客可以親身於進入房內體驗。

展覽亦開放昔日油麻地警署的羈留室，訪客可選擇以警察制服或電影角色造型為背景拍照留念。場內亦提供明信片，可自行使用旁邊的印章蓋章。

深圳旅客胡小姐認為展覽內容吸引，最希望見到一比一還原的電影道具或場景。（王海圖攝）

深圳旅客胡小姐和奉小姐指，由於舊油麻地警署是很多警匪片的取景地，今慕名前來打卡。她表示不知道展覽明日開放，但對旅客有吸引力，稱會入場觀賞，並最期待見到一比一還原的電影道具和場景。

「油蔴地警署光影之旅」展覽由文創產業發展處策劃，將於明天起（2日）開放，公眾可透過網上訂票系統預訂人場門票，正價門票為港幣30元，不設現場售票。根據售票網站，明日和後日（2、3日）的門票已經售罄。

展覽由本地電影工作者設計，讓訪客於真實警署內現場感受老「差館」布局、氣氛和香港警匪影視名場景。