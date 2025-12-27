舊油麻地警署1.2開放　內地客讚吸引願再來參觀：盼回味辦案情景

【旅遊熱點項目/打卡旅遊/舊油麻地警署/ 油蔴地警署光影之旅】位於舊油蔴地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於下周五（2026年1月2日）開放予公眾參觀，今日（27日）起在網上發售門票，訪客可在現場感受老「差館」布局、氣氛和香港警匪片中的影視名場景。



今日(27日)周末下午，有近80人在這個著名景點打卡，其中有內地旅客表示自小愛看港劇、警匪片，尤其《潛行狙擊》和《談情說案》，故專程前來打卡，並期待再來香港旅遊，參觀警署內部，回味一番。有退休市民亦在現場免費提供打卡道具，並認同開放警署參觀能吸引更多旅客，亦能惠及周邊商舖，「要多嘢玩，人哋開心，節目多，人哋先會嚟。」



位於舊油蔴地警署原址，有內地旅客使用道具手槍打卡拍照。（洪芷菁攝）

港劇、警匪片打卡熱點 內地客期待參觀警署內部 回味辦案情景

位於舊油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於下周五（2026年1月2日）開放予公眾參觀。今日下午3時，警署門外及對面街道站着不少年輕內地旅客，目測至少有70至80人，以警署為背景打卡拍照。有已退休的香港市民免費提供玩具手槍、手扣等打卡道具，吸引近20人排隊等候借用來拍照。

廣西旅客範小姐（右）表示，從小看《潛行狙擊》《談情說案》等港產劇集，認為油麻地警署極具情懷，「基本上油麻地的警署都會出鏡」，因此特地前來打卡。（洪芷菁攝）

廣西旅客範小姐使用了現場道具，認為這樣「會更模擬，會更真實」。（洪芷菁攝）

廣西旅客範小姐表示，從小看《潛行狙擊》《談情說案》等香港電視劇，認為油麻地警署極具情懷，「基本上油麻地警署都會（在劇集）出鏡」，因此特地前來打卡。她使用了現場道具，認為這樣「會更模擬，會更真實」。對於1月初警署開放內部參觀，她希望能縮短簽證申請時間，以便有更多機會來參觀。她期待進入警署內部，回味劇集中辦案情景及相關歷史。範小姐此行留港四天，曾到維港及尖沙咀遊覽。

深圳旅客：頗具歷史與畫面感 時間允許會再來

深圳旅客權先生指出，現場人多熱鬧，打卡時會聯想到電視劇集中的場景，頗具歷史與畫面感。他雖記不清具體電影和劇集名稱，但特別喜歡演員古天樂，「因為很有男子漢氣概，生活中做了很多正能量的事。」若時間允許，他會與朋友再來參觀內部。他今日來港半日遊，已到旺角，計劃再去維港及港大校園，即日返回深圳。消費方面，他表示「喜歡就買，也沒什麼預算」。

另有內地女遊客表示，行程包括旺角、舊油麻地警署，下一站前往尖沙咀，形容體驗很好。她對港產片《七十二家房客》中警察的部份特別有感覺，因此前來打卡。她與友人使用手銬、玩具手槍等道具，重演警察拘捕疑犯的場景。對於1月初開放內部參觀，她也表示有興趣再來。

80多歲的倪先生表示，自去年聖誕起免費提供道具給遊客打卡，希望帶給大家快樂。（洪芷菁攝）

80歲退休市民免費提供道具 為讓旅客開心自己也開心

居住將軍澳、80多歲的倪先生表示，自去年聖誕起免費提供道具給遊客打卡，希望帶給大家快樂。他說：「我係香港好市民，我義務㗎，唔使錢㗎。」他曾因被警察阻止而暫停提供道具，但為了讓遊客開心，決定堅持下去。

倪先生指出，去年聖誕及農曆新年期間，上址的打卡人流更多，曾出現兩條人龍、超過百人排隊，其間有人因「打尖」起爭執，他未加干涉。今年聖誕人流較往年減少約一半，他認為若只有拍照，活動不夠吸引，內地很多景點會提供唐裝等道具讓旅客扮演不同角色。他相信1月初開放內部參觀後，將吸引更多旅客，惠及周邊商舖。

倪先生製作了多款過膠紙牌，例如寫有「江湖大佬 輯拿 賞 八千萬」的告示牌。（洪芷菁攝）

倪先生憶述，有親人自港英時代起在舊油麻地警署駐守，因此對這裏很有感情。他製作了多款過膠紙牌，例如寫有「江湖大佬 輯拿 賞 八千萬」的告示牌。每逢週六、日或元旦等假期，他約於中午12時至下午4時在現場提供道具。

倪先生製作了多款道具，包括道具手槍及手銬等。

被問到站立四小時是否辛苦，他表示身體很好，行山4至5小時也沒問題。他強調只想讓遊客開心，自己也開心，「見到啲後生仔玩得咁開心」。他希望不再受到干涉，並期待更多遊客到來，帶動附近店舖生意。

有已退休的香港市民免費提供玩具手槍、手銬等打卡道具，吸引近20人排隊等候借用。（洪芷菁攝）

今早10時開售門票 系統運作暢順 登入無障礙

「油蔴地警署光影之旅」展覽今早10時起於Cityline開售門票，系統運作及登入過程暢順。可供參觀日期由1月2日至1月31日，時間由上午9時至晚上10時，分成多個時段，每時段為30分鐘。正價門票為港幣30元，而特惠門票為港幣10元，適用於全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士、以及綜合社會保障援助受助人。