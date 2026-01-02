直擊西貢鹹田灣垃圾崗依舊堆積如山　遠遠聞酸臭　南京客嘆壞氣氛

除夕夜有大批內地旅客來港到西貢鹹田灣露營跨年，翌日元旦（1日）即傳出鄰近營地的咸田公廁「淪陷」，洗手盆疑被食物殘渣及泥沙堵塞，廁所內殘留排泄物，門外亦遍布垃圾，被形容為「有史以來最污糟公廁」。事隔一日，現場所見，今日（2日）廁所衞生情況雖仍欠理想，但已較早前網上顯示情況略有改善，至少仍可以使用，而被堵塞的洗手盆亦已清理，惟公廁門外空地的垃圾依然堆積如山，遠處已傳來濃烈酸臭味。



有來西貢露營的南京遊客指，旅客應自律帶走垃圾，感嘆道：「我們本來是從城市過來淨化心靈的，但是回歸自然後發現比城市還糟，就覺得有點破壞氣氛吧。」他認為，旅客在西貢亂拋垃圾的情況，較內地的生態景區更嚴重。



食環署回覆指，留意到近日假期期間該處遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況，故已加密清潔頻次，亦會考慮未來在節假日加派人手處理。漁護署則表示，留意有不少旅客到訪鹹田灣營地，並已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，在天氣及風浪情況許可下，盡快將已包好的垃圾以船隻運走。



內地元旦日起一連三日假期，不少旅客到訪西貢郊區。（董素琛攝）

咸田公廁前垃圾堆積如山，遠處已可聞到酸臭味。（董素琛攝）

今日（2日）中午12時許，記者從西灣亭方向走到鹹田灣，沿途遇上不少遊客，至西灣村附近，數個垃圾桶都未滿，但地上則可見隨處丟棄的空膠樽。西灣村往鹹田灣的路上，垃圾膠樽隨處可見，更有被丟棄的口罩及煙蒂。

昨日（1日）有網民在社交媒體threads及小紅書發文，指鹹田灣的咸田公廁外遍布垃圾，吸引野豬來覓食。洗手間內的洗手盆，被疑似食物殘渣堵塞；蹲廁和座廁都有未沖走的排泄物。

咸田公廁前垃圾堆積如山，遠處已可聞到酸臭味。（董素琛攝）

今午在咸田公廁所見，門外的垃圾依然堆積如山，仍未走近已從遠處可聞到陣陣酸臭味。地上的垃圾中，有大量內地品牌的瓶裝水膠樽或印有簡體字的食物包裝袋；亦有疑用於煮食的容器，放置了未被食用的車厘茄，惹來不少蒼蠅圍繞着垃圾堆。

至於廁所內的情況，洗手盆內的食物殘渣及泥沙已被清理，現時已沒堵塞，但廁格仍可見到未被沖走的排泄物，座廁的廁板有被人踩過的鞋印痕迹，相信是旅客不當使用留下，地上亦有泥沙污迹。至於沙灘位置，同樣可見使用後亂棄的牙刷、拖鞋，甚至帳幕。

昨日（1月1日）疑似被食物殘渣堵塞的洗手盆，情況已有改善。（董素琛攝）

南京旅客涂先生，元旦日來港旅遊，打算明日（3日）離港。他昨晚（2日）在浪茄灣露營，指天氣轉冷，故打算今天回到市區住酒店。他今午在鹹田灣沙灘坐下用餐，並將用膳後的垃圾放入膠袋。他眼見前方廁所前空地堆滿垃圾，感嘆道：「我們本來是從城市過來淨化心靈的，但是回歸自然後發現比城市還糟，就覺得有點破壞氣氛吧。」

涂先生認為，旅客應自律，將垃圾帶走。他又認為，鹹田灣公廁前胡亂棄置垃圾的情況，較內地的生態景區更嚴重。

咸田公廁前垃圾堆積如山，遠處已可聞到酸臭味。（董素琛攝）

咸田公廁今日（2日）的衞生情況雖已較早前略有改善，但有蹲廁仍可見不少污迹。(董素琛攝)

旅客指廁所挺髒 嘆惡劣環境與美好風景反差大

深圳旅客姜小姐，即日來回香港並到訪麥理浩徑，因「人有三急」，她只好到鹹田灣公廁「忍着先上（廁所）」。她說，在遠處已聞到臭味，認為「環境挺惡劣的，裏面也挺髒的。」她續指，廁所裡面「座廁應該上不了，然後蹲廁的話也挺髒的，沖水水壓不是很高。」

姜小姐同樣認同，旅客應負責將自己的垃圾帶走，擔心垃圾捲入海裏會影響生態。她感嘆此處風景「反差很大」，「這邊（鹹田灣）很多垃圾，然後那邊其實風景都很好。」

咸田公廁今日（2日）的衞生情況雖已較早前略有改善，但有蹲廁仍可見不少污迹。(董素琛攝)

內地元旦日起一連三日假期，不少旅客到訪西貢郊區。（董素琛攝）

西灣村往鹹田灣的路上，垃圾膠樽隨處可見，更有被丟棄的食物包裝及煙頭。（董素琛攝）

屯門居民稱從未見鹹田灣驚變垃圾崗 促增假日清潔人手

屯門居民湯小姐及袁先生，以往亦曾到訪鹹田灣。湯小姐指，公廁前垃圾堆積的情況以往從未遇過，認為「以一個露營嚟講呢度（垃圾量）都好差㗎啦。」她又說，廁所內的情況同樣惡劣，「我入去嘅時候見到第一格就唔OK囉，有啲未沖走嘅便便。」

湯小姐認為，垃圾堆積在公廁前皆因垃圾桶不足，建議應增加有關設施，增加假日清潔的人手，並加強執法。

鹹田灣沙灘上，有被棄置的牙刷、拖鞋，甚至帳幕。（董素琛攝）

另一位深圳遊客董小姐，沿麥理浩徑來到鹹田灣，並在沙灘坐下。她未有走到公廁附近，但認為一路走來路上的垃圾多，「（環境）沒有圖片的好看…… 環境（保護）還是有待要加強。」不過，她認為環境保育最重要的是自覺，不能單靠政府，「政府已經頒布了，這個你（亂）丟垃圾要罰款，可是你沒有人在這裏監督的話，那人家不自覺的話就會去做啊。」

鹹田灣沙灘可見漁農署的告示，請訪客將自己的垃圾帶走。（董素琛攝）

食環署已加密清潔公廁：有部份人不當使用公廁影響衞生

食環署今日（2日）回覆表示，現時該署安排人員每天在咸田公廁進行簡單清潔，並每星期進行深層清潔。署方留意到近日假期，該處遊人大幅增加，有部份人士亦不適當地使用公廁，影響衞生情況。因此，清潔人員已加密清潔頻次，令公廁回復潔淨，署方亦會考慮未來在節假日加派人手處理。

食環署呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施，以免影響其他使用者及不必要地加重清潔人員的工作。

漁護署：已派員清理公廁外垃圾 盡快以船隻運走

漁護署表示，意有不少旅客於除夕元旦到訪鹹田灣營地，已立即派員清理咸田公廁外空地的垃圾，在天氣及風浪情況許可下，盡快將已包好的垃圾以船隻運走。因應鹹田灣營地使用需求殷切，署方已安排於本月2日至4日，加強承辦商每日在鹹田灣營地及附近一帶進行清潔，並會密切監察營地及附近的郊野公園範圍的衞生情況。該署亦正考慮在鹹田灣營地附近加設垃圾收集設施及增加清潔次數，並會聯同相關部門合作加強咸田公廁及其周遭的清潔安排。

該署會持續在假期期間，加強較多訪客到訪的郊遊熱點進行巡查、宣傳及教育工作，並會加強宣傳保持郊野清潔及愛護環境等信息。並與相關部門保持溝通及合作，透過不同渠道向旅客宣傳綠色旅遊的良好行為和守則，確保郊野公園的可持續旅遊發展。