花墟節啡上添花｜首個花墟咖啡市集今開鑼　時間、地點等詳情一覽

由青途發展社區發展協會青途Youth We Go 主辦、市建局合辧的「花墟節：啡上添花」今日及明日（1月3日及4日）一連兩日舉行。這個宣稱是全港首個花墟咖啡市集的活動，在旺角大球場對出空地的旺角花墟舉行，活動以咖啡市集作平台，結合花藝主題，亦有擺放市集攤檔及工作坊，並會聯乘花墟商戶提供購物優惠。相關資訊，一文看清。



由青途Youth We Go 主辦、市建局合辧嘅「花墟節：啡上添花」今日及明日（1月3日及4日）一連兩日舉行。（青途Youth We Go Facebook）

花墟節啡上添花在哪舉行？

． 旺角大球場對出空地

花墟節啡上添花邊日舉行？

． 日期︰2026年1月3日至1月4日

花墟節啡上添花開放時間為何？

．時間︰中午12:00至晚上7:00

花墟節啡上添花點去？

交通：港鐵太子站A出口；港鐵旺角東站D出口

花墟節啡上添花活動包括精品咖啡市集及青年表演等。（青途Youth We Go Facebook）

花墟節啡上添花有什麼限定咖啡？

根據青途Youth We Go 介紹，為今活動提供「期間限定」的啡店包括@scahk_org 以桂花為主題的精品咖啡特調 、@faceup.coffee 提供花系主題咖啡飲品 、@thebathtubhk 嘅接骨木花咖啡湯力、@brighten_coffee 及 Homemadecafe 分別於咖啡及茶中加入花的味道，製作出香氣滿滿的特飲。

花墟節啡上添花有什麼活動？

．精品咖啡市集

．藝術文化工作坊

．青年表演

．異國文化攤檔

．花墟商戶優惠

．限定打卡位