冬日美食節2025｜市民千元購咖啡、凍肉　商戶料生意同比升一成

【冬日美食節2025/聖誕好去處】一連五日的冬日美食節今（25日）在灣仔會展開鑼，今午場内人頭湧湧。有到場參與的市民打算花費1,000元購買咖啡及凍肉，認為受宏福苑大火影響，今年聖誕氣氛不如往年。有商戶推出會場限定福袋，該店負責人表示，今年美食節的人流較去年多，有信心生意會較去年上升至少10%。



今午約4時，位於會展的美食展會場人頭湧湧。（董素琛攝）

冬日美食節2025開放時間及門票幾多錢？

冬日美食節2025

日期：12月25日至12月29日

時間：早上10時至夜晚8時；12月29日提早至夜晚9時關閉

地點：灣仔會展3號館

門票：30元，兒童及長者免費



冬日美食節2025有哪些展區？

今年冬日美食節有過千個攤位參展，分6大展區，包括日韓台及本地零食區、國際佳餚、美酒咖啡及甜點區、東南亞特色食品區、賀年食品、糧油及參茸海味區、養生保健及素食區以及至尊品牌區。

今午約4時，位於會展的美食展會場人頭湧湧。（董素琛攝）

由香港亞洲展覽（集團）有限公司主辦的第23屆香港冬日美食節，今日（25日）起至下周一（29日）在會展舉行，首日已吸引大批市民到場參與。今午約4時，會場人頭湧湧，不少人手持已購買的食物，在立食區進食。

羅女士打算在美食展花費約1,000元，購買咖啡及凍肉等產品。（董素琛攝）

早前已到韓國旅遊 聖誕假期留港消費

荃灣區居民羅女士打算花費約1,000元，購買咖啡及凍肉等產品，認為美食節所售的產品種類及價格與市面上的無異。她說，因早前已到韓國旅遊，故選擇於聖誕假期留港消費，認為受宏福苑大火影響，今年的聖誕氣氛不如往年，「啲人有啲唔開心。」

李先生花費約200元購買湯品及罐頭食品。（董素琛攝）

另外一位市民李先生花費約200元，購買湯品及罐頭食品。被問及價錢平貴，他笑言「我唔睇價錢㗎啦」。他認為，美食節的人流多，但可引入更多平日難以在港發掘到的食物，以吸引顧客。他又說，自己僅有一天假期，若假期達3日或以上，會希望到廣東旅行。

京士（香港）有限公司的攤檔有售熟食、飲品等產品，並推出$50會場限定福袋。（董素琛攝）

食品攤檔推出50元會場限定福袋

京士（香港）有限公司的攤檔有售熟食、飲品等產品，推出50元會場限定福袋，內含6款飲品及限量版鎖匙扣，期望吸引顧客光顧。負責人胡先生認為，今年美食節的人流較去年多，有信心生意額會較去年上升最少10%。

大埔宏福苑早前發生五級火，他認為事件未對銷情有太大影響，「有啲人個時間過咗去，而家就應該唔會有咁大影響，即係當然每個人嘅心情都唔好，咁但係都唔會話因為呢件事，而太過耿耿於懷。」