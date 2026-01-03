農曆十五超級月亮｜今年首個傍晚6時03分現身夜空　錯過要到12月

新華社報道，首個「超級月亮」將於今晚（3日）傍晚6時03分現身夜空，月球看起來會比平時更大。今年將有2個「超級月亮」，若錯過今次機會，便要等到年底才看得到。



11月5日在黑龍江省齊齊哈爾市拍攝的「超級月亮」。（新華社）

2024年10月17日，英國民眾在Mow Cop一座城堡前觀看被稱為「獵人月亮」的超級月亮。（Reuters）

今年有幾多個超級月亮？超級月亮是什麼？

根據天文台資料，「超級月亮」是指在滿月前後見到較大的月亮。由於月球繞地球公轉的軌道是一個橢圓形，所以月球有時會較接近地球，而月球亦會大約月經過地球的近地點和遠地點各一次。當滿月發生在近地點附近時，月球看起來會比平時更大。

新華社引述中國天文學會會員兼天津科學技術館天文科普專家劉仲利表示，剛過去的2025年有3個「超級月亮」，分別在10月7日、11月5日及12月5日，該現象並不罕見。2026年將有2個，分別在1月3日和12月24日，其中12月「超級月亮」是年度最大滿月。

流星雨的流星體一般來自其母體彗星，彗星在太陽系穿梭時會留下大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。(NASA/太空館相片)

象限儀座流星雨明日清晨迎來極大期 太空館料本地觀測條件「惡劣」

另外，今年首場流星雨「象限儀座流星雨」將於明日（4日）清晨迎來極大期。太空館資料顯示，「象限儀座流星雨」活躍期為去年12月28日至今年1月12日，高峰期預計為1月4日清晨5時正，天頂每小時出現率（ZHR）為80。不過，本地觀測條件屬「惡劣」等級。

台北天文館表示，今年極大期接近滿月，明亮月光將遮蔽部分較暗流星，台灣實際可見數量約為每小時25顆左右。

太空館網站顯示，外國攝影師於2020年在斯洛伐克拍攝的象限儀座流星雨，照片所顯示的是西南方的星空，而當時輻射點位於東北方，因此流星的軌跡都幾乎是從上而下平行出現。（太空館網站／Petr Horálek）

流星雨的流星體一般來自其母體彗星，彗星在太陽系穿梭時會留下大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。