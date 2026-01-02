校園天地︱筲箕灣官小捕捉25年最後一個超級月亮和消失了的土星環

為配合國家「科教興國」的教育方針，筲箕灣官立小學在2025/26學年開展校本的「太空科學學習計劃」。計劃分成兩部份，包括航天科技和天文知識。除校本課程以外，亦不時會舉辦各項大大小小的活動。（內容由筲箕灣官立小學提供）



（筲箕灣官立小學提供圖片）

筲箕灣官立小學在上學年的「七星連珠」當晚，在筲箕灣東區文化廣場為本校學生舉行了觀星活動，吸引不少區內的幼稚園生及居民一同參與活動，反應熱烈。有見及此，筲箕灣官立小學抓住2025年最後一個觀賞超級月亮的機會，在12月5日，在東區文化廣場及校園舉辦「觀星奇遇記」，除安排本校學生參與外，亦邀請區內的幼稚園生及家長一同參與，實踐資源共享，推廣社區教育。

當晚天朗氣清，參加者除了透過高倍的天文望遠鏡一睹超級月亮帶來的震撼外，更有幸看到土星。本年土星環的傾角剛好是0度，因此土星環好像消失了一般，是15年難得一見的奇觀。

（筲箕灣官立小學提供圖片）

當晚為讓天文學習更富趣味，筲箕灣官立小學更安排北斗七星燈工作坊，並在校內設置立體星像館，介紹北斗七星、獵戶座、冬夜大三角等天文景象，參與活動的學生和家長均表示活動充實有趣而且富教學意義。

筲箕灣官立小學王偉傑校長相信要推展航天科技，天文知識必須要與之並肩驅進，現今科技日新月異，變化萬千，而目前我們能觸及的星空仍是萬年如一。因此我們應先認識不同的星體結構、行星的軌跡等，有助我們日後的航天發展。

（筲箕灣官立小學提供圖片）

筲箕灣官立小學讓孩子親身感受星空的浩瀭和奇妙，觸發孩子對太空的好奇心，從而啟動孩子對太空科學的學習興趣，為孩子日後參與航天科技的工作做好鋪墊，讓孩子敢於把夢想放得更遠更大！

（筲箕灣官立小學提供圖片）

（內容由筲箕灣官立小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。