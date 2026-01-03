新年金多寶有種堅持　只曾中$40沒差　連續6年士丹利街購票今排頭

頭獎可達一億元的六合彩新年金多寶2026今晚（3日）攪珠，今早11時，已有市民專程到全港最幸運的投注站、中環士丹利街投注站等候入場購票。排頭位的市民稱，今年第6次來該投注站，希望能首次中頭獎，實現買樓養狗新年願望。另有市民表示，除了買樓或環遊世界，若中獎會捐款給宏福苑災民，「希望佢哋生活得好啲，開心啲。」



今早11時，已有一些市民專程到全港最幸運的投注站，中環士丹利街投注站。(洪芷菁攝）

每逢新年都來 中了頭獎幹什麼？買樓養狗

中環士丹利街投注站即將開門，居九龍區的李先生已經到場排在頭位等候入場。他表示，每逢新年都會專程來這個投注站買六合彩，而今年是第六次。不過，他憶述過往只獲獎過一次，贏得了40元。被問及如果今次中了頭獎會做什麼，他就表示希望能買樓以及養狗。

投注站即將開門，居住九龍區的市民李先生已經到場排在頭位等候入場。(洪芷菁攝）

居住東區的劉先生稱，花20元買了一張電腦票。他表示，今年第一次來這個投注站，「碰下運氣囉，好多嘢都係碰下運氣。」他續指，如中頭獎，會捐助社會有需要的人，「為香港嘅貧苦大眾」，亦包括宏福苑的災民。至於個人，他就表示不會考慮買樓，「咁大年紀啦，買層樓做咩？」。不過，他表示會考慮去旅行環遊世界。

若中獎首要做善事 捐款給宏福苑災民 許小姐：希望佢哋生活得好啲

市民盧小姐表示，今次是第二次來這個最幸運的投注站，但第一次未有中獎。如中頭獎會做善事，又稱會花一半的獎金，即5,000萬買樓，「買樓必然㗎啦，香港人。」至於什麼類型的單位，她就表示，不需要豪宅，但稱「都起碼六人單位以上，因為三代一齊住啊嘛。」她續指，獲獎後，首要是做善事，並會捐款給宏福苑的災民。

同樣來投注的市民許小姐表示，如中頭獎，首先會捐款給宏福苑的災民，「希望佢哋生活得好啲，開心啲。」另外，她也會捐款給慈善機構、佛教組織、寺廟等。