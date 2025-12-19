全運會殘特奧會完結　馬會共發出1830萬獎金予獲獎牌運動員

隨著全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）於12月15日閉幕，全運會所有賽事完結。賽馬會恭賀香港代表團取得佳績，形容展現堅毅拼搏的香港精神，為社會帶來正能量。



馬會表示，透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向於第十五屆全國運動會及殘運會奪牌的港隊運動員分別，發放獎金11,475,000元及6,843,750元，即合共18,318,750元。



香港隊在「十五運會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」奪得金牌，賽馬會主席廖長江（前排左）頒獎予港隊運動員。（馬會提供圖片）

香港隊在「十五運會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」奪得金牌，賽馬會主席廖長江（右二）頒獎予港隊運動員。（馬會提供圖片）

今年的十五運會和殘特奧會由粵港澳三地首次共同承辦，馬會撥款逾5億元支持香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一合作伙伴，支持涵蓋義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。

近100位馬會義工出任香港賽區團體義工，在賽場內提供貼心支援。馬會義工隊也在場外的馬會互動攤位舉辦活動，為市民畫上彩繪及在「比賽村」舞台上演出，帶動現場氣氛。

賽馬會主席廖長江（左二）為擔任全運會義工的馬會同事打氣，並到「比賽村」馬會互動攤位參觀。（馬會提供圖片）

香港賽區四項賽事由馬會冠名，包括十五運會的「香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」、「香港賽馬會盃籃球（男子22歲以下組）比賽」；以及殘特奧會的「香港賽馬會盃輪椅擊劍比賽」、「香港賽馬會盃乒乓球（TT11組）比賽」。

賽馬會副主席黃嘉純（中）出席十五運會馬術賽事場地障礙團體賽，為港隊運動員打氣。（馬會提供圖片）

廣東賽區方面，馬會除了資金捐助外，憑著舉辦馬匹運動賽事的豐富經驗，圍繞六大範疇支援在深圳舉行的十五運會馬術賽事，包括：(1) 場地設計、(2) 馬匹福利、(3) 反興奮劑、(4) 馬房管理、(5) 賽事服務保障、(6) 宣傳與社區活動，確保賽事達到專業及高水準。馬會亦支持全運會官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣等工作。

賽馬會公司事務執行總監譚志源（右一）向「殘特奧會香港賽馬會盃乒乓球（TT11組）比賽」混合雙打賽的獲獎運動員頒發獎牌。港隊乒乓球運動員溫偉樂（左一）、黃珮淇（左二）在這項比賽奪得銀牌，袁景誠（中）、王婷莛（右二）奪得銅牌。（馬會提供圖片）

賽馬會董事馮婉眉（左一）向「殘特奧會香港賽馬會盃輪椅擊劍比賽」女子重劍A級個人賽的獲獎運動員頒發獎牌。港隊運動員余翠怡（左二）在這項比賽奪得銀牌。（馬會提供圖片）

賽事期間，馬會主席廖長江、副主席黃嘉純、董事馮婉眉、行政總裁應家柏、公司事務執行總監譚志源擔任香港及廣東賽區賽事頒獎嘉賓，鼓勵一眾獲獎運動員，並為在賽場提供專業支援的馬會同事打氣。

賽馬會在十五運會和殘特奧會比賽村設立互動攤位，馬會義工隊成員為市民畫上彩繪及在舞台上演出，帶動現場氣氛。（馬會提供圖片）

馬會表示，除了是廣東賽區的主要公益捐贈單位之一，亦憑藉制度創新為馬術賽事的成功舉辦作出積極貢獻。在國家、廣東省、深圳市、光明區及香港特別行政區多個政府部門的支持和配合下，取得「五個聯通」的制度創新成果，圍繞 (1) 獸醫執業、(2) 獸藥進口、(3) 設備器材、(4) 反興奮劑檢測、(5) 經驗交流與公益宣傳，為促進大灣區共融發展提供寶貴經驗。

十五運會和殘特奧會組織委員會、全國港澳研究會、中共廣東省委港澳工作辦公室等八個單位聯合舉辦評選，以粵港澳三地協同辦賽為主題，表揚優秀的研究報告和實踐案例。馬會圍繞「五個聯通」的研究課題和典型案例在全國600多份申請中脫穎而出，獲頒「優秀課題」和「優秀典型案例」兩個獎項。馬會是唯一同時獲得這兩項殊榮的香港機構。

賽馬會內地事務部主管陳岳鵬（左），代表馬會從廣東省人民政府副秘書長羅展懷（右）手上，接受十五運會和殘特奧會廣東賽區執委會頒發的「公益捐贈重大貢獻單位」榮譽牌匾及獎章。（馬會提供圖片）

馬會認為獎項充分展示國家大力支持和認可馬會推動十五運會馬術賽事實施的新措施和跨境機制，成為「全國運動會先例」，在未來惠及國家及大灣區發展的其他領域。

國家體育總局及粵港澳三地政府早前簽署《關於加強體育合作、促進融合發展的協議》，馬會將以十五運會和殘特奧會為契機，積極配合政府部門，充分發揮世界級馬匹運動和公益慈善方面的優勢，為國家和大灣區的體育事業融合發展作出更大的貢獻。