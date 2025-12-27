兩名港人據悉在烏克蘭戰死　入境處證實接獲家屬求助正了解情況

俄烏戰爭持續近四年，昨日（26日）有傳兩名港人在烏克蘭戰死。香港入境處今日（27日）回覆查詢時確認接獲相關家屬求助，正了解情況，並會按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物。（路透社圖片）

入境處今日（27日）回覆查詢時表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐烏克蘭大使館（大使館）了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

根據網上消息指，有兩名身在烏克蘭為烏軍作戰的港人，昨日在烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）執行任務期間遇襲陣亡。據報，該兩名港人分別23歲及30歲。