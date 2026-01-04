港大研生成式人工智能　語音輸入建3D場景　應用遊戲及室內設計等

獲政府「人工智能資助計劃」支援的港大電機電子工程系，早前成功研發生成式人工智能，可透過語音或文字指令實時生成三維場景。該技術可應用於遊戲設計、室内設計等領域。港大電機電子工程系副教授黃毅指，技術使用壓縮技術，無須通過大型雲端運算，可將系統載於手機等，「變相啟發一個新市場，一個新概念。」



「人工智能資助計劃」自2024年推行，由政府撥款30億元資助本地大學、研發機構及企業等，善用數碼港人工智能超算中心提供的算力。至今近20個大學、機構或公司的項目已獲批資助，平均資助額度達算力服務定價七成。



港大電機電子工程系早前成功研發生成式人工智能，可透過語音或文字指令實時生成三維場景。（政府新聞網截圖）

港大電機電子工程系早前成功研發生成式人工智能，透過語音或文字向人工智能發出指令，例如輸入「創造一間豪華酒店，要有長走廊、溫暖的金黃燈光、典雅的牆壁裝飾、具有深邃的層次感」，便可生成相應的三維場景。

向該人工智能輸入「創造一間豪華酒店，要有長走廊、溫暖的金黃燈光、典雅的牆壁裝飾、具有深邃的層次感」，便可生成相應的三維場景。（政府新聞網截圖）

港大電機電子工程系副教授黃毅指，各行業可使用該技術來進行介紹、設計等。他說：「例如從事室內設計的，不用搭建一個實體模型，僅憑口述，便可模擬在室內搬動一些家具；又或從事遊戲開發的，想設計在亞馬遜森林歷險、尋寶，透過這項技術都能快速達成。」

黃毅指，對比外國同類技術，這款人工智能的優勝之處在於無須通過大型雲端運算，並應用了壓縮技術，可將系統載於手機等。（政府新聞網）

他指對比外國同類技術，這款人工智能的優勝之處在於無須通過大型雲端運算，並應用了壓縮技術，可將系統載於手機等，「變相啟發一個新市場，一個新概念。」

該人工智能為政府「人工智能資助計劃」其中一個獲批項目，計劃自2024年推行，由政府撥款30億元資助本地大學、研發機構及企業等，善用數碼港人工智能超算中心提供的算力。至今近20個大學、機構或公司的項目已獲批資助，平均資助額度達算力服務定價七成。

霍露明指，數碼港可即時讓機構使用算力，促進人工智能發展。（政府新聞網）

數碼港業務發展部總監霍露明指，現時很難在市場上購買超算能力，企業或機構即使希望自行添加超算能力，也要物色合適場地放置器材，並需要技術團隊支援。數碼港可即時讓機構使用算力，促進人工智能發展。她指，數碼港期望引入更多不同類型的人工智能模型，完善人工智能生態圈，讓人工智能幫助各行各業，以至整個社會。