工展會最後一日　商戶劈價促銷、市民逼爆搶貨　24天銷售額共10億

第59屆工展會今晚（5日）8時結束，下午2時許已逼爆。多間商户貼出最後清貨告示，賣海味的「德興隆」經理李小姐稱「我哋唔想拎走啲貨」，所以推出多項優惠，例如原價68元一罐的紅燒鮑魚減至100元四罐，劈價超過六成後已極速售罄；而原價100元一罐的大鮑魚則減至100元兩罐、200元五罐。不少市民來「標尾會」執減價貨，現場逼爆。



主辦機構廠商會表示，為期24天的展會人流暢旺，吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億元銷售總額。



工展會最後一日，下午2時多已逼爆。（梁鵬威攝）

工展會最後一日，不少商户貼出最後清貨告示。（梁鵬威攝）

工展會最後一日，商戶推出不同形式優惠。（梁鵬威攝）

▼工展會最後一日現場情況▼



+ 4

場地下午2時多已逼爆，比作為公眾假期的昨天更誇張，現場部分位置正進行人流管制。入場人士以長者為主，購物車幾乎是每人的必備裝備，不少人在購物車外還會掛上數個購物袋。

工展會最後一日，部分位置正進行人流管制。（梁鵬威攝）

購物車幾乎是每人的必備裝備，不少人在購物車外還會掛上數個購物袋。（梁鵬威攝）

有市民「二刷」工展會提早辦年貨

黃女士是其中一個滿載而歸的人。今日已是她今屆第二次入場，兩次也是買海味為主，合共花費約5,000元。第一次入場時，她買了日常食用的份量，今日有空便再來，提早辦年貨。不過，經濟不佳下，她直言辦年貨有「縮水」，以往會買新鮮鮑魚，現在只會買罐頭鮑魚。

黃女士「二刷」工展會，提早辦年貨。（洪戩昊攝）

海味檔紅燒鮑魚$68罐變100元4罐極速售罄

多間商户貼出最後清貨告示，包括賣海味的「德興隆」。經理李小姐稱「我哋唔想拎走啲貨」，所以推出多項優惠，例如原價68元一罐的紅燒鮑魚減至100元四罐，劈價超過六成後已極速售罄；而原價100元一罐的大鮑魚則減至100元兩罐、200元五罐。

多間商户貼出最後清貨告示，包括賣海味的「德興隆」。（洪戩昊攝）

德興隆經理李小姐稱「我哋唔想拎走啲貨」。（洪戩昊攝）

有商戶不用清貨 因比預期入少了貨

亦有商戶不用清貨。售賣歐洲食品的「品鱻」的負責人黃美嫦則指，由於大部份貨品已售罄，所以今日不用特別推出優惠「散貨」。不過，貨品售罄的原因其實是因為入少了貨。黃美嫦原預計要補六次貨，最終只補了四次。雖然生意額與預期有出入，但首次在工展會擺檔的她表示下年會繼續，因為能達推廣品牌之效。

售賣歐洲食品的「品鱻」。（洪戩昊攝）

136萬人次入場 較上屆增加5%

廠商會表示，受惠於零售市道回暖及節日旅客增長，加上展會豐富的折扣優惠和娛樂體驗，為期24天的工展會吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億元銷售總額。

廠商會會長盧金榮對今屆工展會的成績感到滿意。他指出，作為香港歷史最悠久、規模最大的戶外展會，工展會擁有強大的號召力，是市民及旅客歡度佳節、體驗香港品牌魅力的必到熱點。

廠商會會長盧金榮。（資料圖片/梁鵬威攝）

盧金榮表示，過去一年零售市道顯著回暖，而且聖誕新年期間，城中各項特色節慶活動將日均旅客數量推升至疫後新高，消費氛圍熱烈；工展會除了把握這些外在利好因素，亦積極豐富展會內容及加碼獎賞，包括在聖誕期間延長開放時間、為旅客及晚上7時後入場的人士提供免費入場、聯同展商推出數百項折扣優惠，以及送出總值400萬元的禮品，成功吸引人潮，充分釋放購買力。

他亦指，雖然不同產品類別的銷情各異，惟保健品、食品、參茸海味及酒品類別特別受歡迎，帶動整體銷售成績理想。