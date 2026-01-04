工展會｜最後兩日多人掃貨　商戶原睇淡市道　加推優惠生意升10%

今日（4日）是第59屆工展會最後第二天，亦是最後一個周日，會場人頭湧湧，部分通道寸步難行。會場隨處也可看到各式各樣的優惠告示，例如鮑魚買二送八、蟲草膠囊10元10粒。有市民三度到訪工展會，每次花近千元掃貨，形容貨品「十分抵」。



「阿一鮑魚」銷售經理陶小姐表示宏福苑火災後社會氣氛不佳，公司希望透過優惠令市民快樂一點，又留意到各商户也紛紛推出優惠。她表示公司原本預計生意額會較上屆下跌，但最終可能在優惠「加持」下，生意額反而「逆市」上升10%。



1月4日，維園工展會最後一個周日，現場人頭湧湧，部分通道寸步難行。（洪戩昊攝）

梁太買了三車黑芝麻丸。（洪戩昊攝）

有蟲草膠囊標榜「最後清貨」、「全場最平」，僅售10元10粒。（洪戩昊攝）

有市民三顧茅廬 買三車黑芝麻丸

現場人頭湧湧，部分通道寸步難行。不少人帶同購物車「掃貨」，包括梁太。她的購物車裝滿一款名為黑芝麻丸的產品，她表示這次第三次到訪今屆工展會，三次也買了一整車的黑芝麻丸，連同其他商品，合共花了近千元。三顧茅廬，原因簡單直接：「好食！好好食，同埋抵都係。」她亦表示滿意今屆工展會的貨品種類及價格。

有商戶稱鮑魚買2送8。（洪戩昊攝）

優惠五花八門 鮑魚買二送八

會場隨處也可看到各式各樣的優惠。有蟲草膠囊標榜「最後清貨」、「全場最平」，僅售10元10粒，惟檔主沒有透露原價，僅稱已大幅減價，另外有鮑魚買二送八。

檔主之一侯女士指，生意額比去年下跌十多個百分點。（洪戩昊攝）

其中一個大幅減價的攤檔是主打手袋的「Zooty」，標榜由798元減至299元。（洪戩昊攝）

有檔主表示生意額比去年下跌逾一成

其中一個大幅減價的攤檔是主打手袋的「Zooty」，標榜由798元減至299元。檔主之一侯女士指，其實這個優惠價已維持多年，即使通脹也沒加價，希望優惠能令客人高興，以及買到適合的手袋。

她指今年生意額比去年下跌逾一成，認為是因為經濟大環境不佳，以及網購盛行所致。不過，她認為今日人流頗多，表示有些客人也特地趁最後幾日才來工展會，希望可享受多些優惠。她表示會視乎情況再輕微減價，希望令客人開心。

阿一鮑魚往年慣常的優惠是買三送二，今年也「加碼」買三送三。（洪戩昊攝）

阿一鮑魚：希望透過優惠令市民快樂

「阿一鮑魚」銷售經理陶小姐觀察到今年各商户也推出多了優惠，指宏福苑火災後，社會氣氛不佳，公司希望透過優惠令市民快樂一點。

阿一鮑魚往年慣常的優惠是買三送二，今年也「加碼」成買三送三。陶小姐指，公司原本也預計今年的生意額會比去年下跌，但最終可能在優惠「加持」下，生意額反而「逆市」上升10%。至於會否趁最後兩日再度加推優惠，她則指視乎客人反應再決定。

明日將是今屆工展會最後一日，開放時間為上午11時至晚上8時，結束時間比平時提早一小時，晚上7時起停止入場。