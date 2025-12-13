工展會2025｜展商憂大埔火災或令氣氛沉重　廠商會料入場人數不減

【工展會2025/工展會/工展會免費門票/工展會開放時間/工展會入場費】第59屆工展會周六（13日）起至明年1月5日在維園舉行。有參展商預計生意有15%至20%增長，但亦有參展商認為不少市民可能會受宏福苑火災影響氣氛，並說會向災民提供免費肉丸產品和心意包。



廠商會則表示，預計今屆入場人數為130萬人，營業額約10億元，數字與去年相若，不擔心人流減少。



第59屆工展會周六（13日）起至明年1月5日在維園舉行。（任葆穎攝）

工展會開放前一小時，已有逾百人在門外排隊等候，大部分為長者。（任葆穎攝）

阿一鮑魚公主(香港)有限公司執行董事何先生說，公司已經參展多年，預計今屆銷情有15%至20%增長，而存貨量亦較去年增加20%。被問會否擔心大埔宏福苑火災影響社會氣氛，就此有何策略應對？他說今年開鑼首8日推出限量20個$1鮑魚福袋、另有買三送三等優惠，強調沒有加價，他相信香港人不論面對什麼艱辛，都能夠面對。

阿一鮑魚公主(香港)有限公司執行董事何先生說，公司已經參展多年，預計今屆銷情有15%至20%增長。（任葆穎攝）

早上11時工展會正式開放，有數十人迅速跑往一檔專售鮑魚的展商。（任葆穎攝）

大埔振興肉丸同樣在開鑼首8日推出$1肉丸優惠，限量50份。員工劉小姐說產品數分鐘內一掃而空，人流合符預期，「始終市民眼中我們產品的價錢較高。」她指今年是第一年參展，以宣傳品牌為主，未有預計銷情，但認同大埔火災或影響社會氣氛。她指品牌在大埔紮根半世紀，感受甚深，故會向災民免費提供丸類產品及心意包。

大埔振興肉丸同樣在開鑼首8日推出$1肉丸優惠，限量50份。員工劉小姐說產品數分鐘內一掃而空，人流合符預期。（任葆穎攝）

宣傳策略方面，她說今次在攤位設置一部夾公仔機，讓市民夾起品牌吉祥物 —— 肉丸造型毛公仔。劉小姐說，靈感源於近年夾公仔風氣盛行，希望藉此吸引年輕人光顧。

大埔振興肉丸設置一部夾公仔機。（任葆穎攝）

廠商會副會長施榮恆表示，預計今屆入場人數為130萬人，人數維持平穩，不擔心人流減少，而營業額與去年相約，約10億元港幣。廠商會會長盧金榮補充，預料旅客佔整體兩成。此外，廠商會早前已向大埔火災災民捐款1000萬，捐款屬持續性，視乎入場人數多少。

盧金榮說，工展會今年順應經濟穩步復甦，展區規模更大、產品更豐富，並增設兩個新主題展區，包括家鄉風味區，讓市民無需北上亦可感受家鄉滋味，另設樂齡活力區，為銀髮族提供樂齡產品，並提供平台讓展商測試市場反應。