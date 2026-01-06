Google十大關鍵字2025｜AI佔四DeepSeek居首　宏福苑及大S同上榜

踏入新一年，Google香港2025年熱搜榜今日（6日）出爐，其中人工智能（AI）成為最大贏家，中美合共4個AI上榜，去年橫空出世的國產DeepSeek排在榜首，而Grok、豆包及Google Gemini則分別排第六、第七及第八位。



去年發生多件令人痛心事件，當中包括造成嚴重傷亡的大埔宏福苑五級火災，而宏福苑在2025年熱搜排第二；而去年離世的台灣藝人大S徐熙媛及歌手方大同分別排第三及第四。其餘上榜關鍵字包括iPhone17、新聞女王2及哪吒之魔童鬧海。



▼ Google香港熱搜榜2025年度完整名單▼



Google香港2025年度熱搜關鍵字



1. DeepSeek

2. 宏福苑

3. 大S

4. 方大同

5. iPhone 17

6. Grok

7. 豆包

8. Google Gemini

9. 新聞女王2

10. 哪吒之魔童鬧海



內地杭州人工智能初創公司DeepSeek排在熱搜榜榜首。（Getty）

中美共4個人工智能上榜 國產DeepSeek排榜首

Google香港今日公布熱搜榜，回顧2025年，彙整搜尋量最高的關鍵字。結果顯示，人工智能（AI）成為十大熱搜關鍵字的最大贏家，共有4個人工智能上榜，中美各佔兩個，包括DeepSeek、Grok、豆包及Google Gemini。

其中去年橫空出世的國產DeepSeek排在榜首，當之無愧成為去年的話題之王；美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能公司研發的Grok排第六；抖音母公司字節跳動研發的豆包排第七；Google研發的Gemini排第八。

▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



大埔宏福苑五級火災轟動全港排第二

第二位為去年全港最痛心的事件，大埔宏福苑11月26日發生五級火災，造成161人死亡，當中包括1名消防員殉職，另有79人受傷。至今當局仍在調查事件，廉政公署及警務處拘捕多名疑犯，涉嫌誤殺罪及向消防訛稱維修期間不關閉警鐘。

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，2025年2月2日病逝於日本東京，終年48歲。（資料圖片/張祖銘攝）

香港音樂才子方大同享年41歲。（微博圖片）

大S徐熙媛及方大同離世分別排第三及第四

去年也有多名明星逝世，當中包括台灣藝人大S（徐熙媛）及香港音樂才子方大同，令人深感痛惜，二人分別排在第三位及第四位。其中大S因感染流感併發肺炎而病逝，享年48歲，方大同死因則沒向外公布，享年41歲。

2025年9月19日，iPhone 17發售，旺角先達廣場内外有不少人買賣新機。（資料圖片／廖雁雄攝）

蘋果iPhone17「大快活橙」掀話題排第五

至於蘋果9月19日推出的手機iPhone17排在第五， 蘋果為Pro和Pro Max系列設計的新配色「宇宙橙」更一度掀起社會熱議，更被網民笑稱「大快活橙」及「萬寧橙」。

電視劇及電影也深受港人關注，TVB電視劇《新聞女王2》排第九，該劇在剛剛的《萬千星輝頒獎典禮2025》更包攬9個獎項。內地動畫《哪吒之魔童鬧海》排第十，累計總票房高達154.46億元人民幣（約22億美元）。