免試簽駕照｜何敬康：運輸署研網上系統缺錢缺技術　創科局應落水

運輸署位於金鐘的香港牌照事務處，排隊黨取籌辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」亂象惡化，由過往清晨「出動」，改為在街上通宵露宿。小紅書上有內地辦證公司展示大批香港駕照，稱「粵車南下必備」，又指近日因為「粵車南下爆單」，就連深圳的同事也要天天通宵輪班排隊。



運輸署預計今年3月全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，新民黨立法會議員何敬康今日（6日）引述運輸署指，正測試系統能否負荷大量預約，但礙於署方資源及技術不足，形容「都係勒住褲頭喺度做緊 」。他認為創新科技及工業局應該「落水」，協助運輸署推行電子政務，長遠而言亦應仿傚內地及澳門推出一站式電子政務程式，而非各個部門「各自為政」。



資訊科技商會榮譽會長方保僑認為運輸署開發系統，難度可能在於認證內地居民身份，並非署方能力範圍之內，需要數字政策辦公室協助。



在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。（小紅書截圖）

內地代辦公司於小紅書宣傳 稱「粵車南下爆單」

在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。影片及相片顯示大量湖水綠色的香港駕照整齊地排列在枱面上，職員展示大量在運輸署牌照處付款的單據，又收集大量內地駕駛執照，正在填寫表格。

有小紅書帖文拍下凌晨代辦人士露宿拍隊的情況，稱「半夜就沒有號了」、「粵車南下爆單」，更有人稱「深圳同事都來排隊了，天天通宵得輪崗」。（小紅書圖片）

帖文稱「深圳同事都排隊」 入境處去年3月曾拘黑工

辧理「吸牌」的香港牌照事務處位於金鐘統一中心，有小紅書帖文拍下凌晨代辦人士露宿拍隊的情況，稱「半夜就沒有號了」、「粵車南下爆單」、「粵車南下必備」，更有人稱「深圳同事都來排隊了，天天通宵得輪崗」。

入境處曾稱，內地訪港旅客排隊領取籌號代辦駕照屬「黑工」，去年3月有代辦人士向法庭承認控罪被判囚。

何敬康曾與運物局開會 稱新系統測試需時

立法會議員何敬康表示曾與運輸及物流局開會討論，得悉當局正開發一站式網上系統，但礙於資源限制仍需時測試系統負荷。他稱局方正不停測試新系統承載量，擔心系統容量是否不足以應付需求。

佢哋（運輸署）最害怕咩呢？亦都考慮好周詳係驚Crash（系統崩潰）。 立法會議員何敬康

立法會議員何敬康表示曾與運輸及物流局開會討論，得悉當局正開發一站式網上系統，但礙於資源限制仍需時測試系統負荷。（資料圖片/羅國輝攝）

稱運輸署資源不足：勒住褲頭做緊

他認為隨着粵車南下，申請「吸牌」人數愈來愈多，排隊情況愈來愈嚴重。他又補充若要系統應付大量需求，需要更強勁的技術，但運輸署是負責運輸的部門，在資料緊拙下要求他們更新網上系統並不合理，形容署方「都係勒住褲頭喺度做緊 」。據他了解創科局曾提供意見，但認為局方及數字辦公室都應該「落水」參與。

佢哋（運輸署）用僅有嘅認知、能力去整一個系統，可能大家未必滿意，令人感覺運輸署好似不作為咁。 何敬康

1月5日晚上10時多，在金鐘道統一中心外，數十名排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號，可見路邊更搭了兩個帳幕。（林遠航攝）

批政務電子化進度落後澳門及內地

何敬康指內地及澳門已有一站式的電子政務平台，雖然政府有投放資源，但始終未能滿足市民需求。澳門政府2019年推出手機應用程式「一戶通」，整合所有政府部門的電子政務。居民可以在程式裏上載文件及相片，辦理駕照續期、國際駕照申請、查車紙等服務。除此之外，居民還可在程式辦理在生證明、預約看醫生、租用政府運動場地等。何敬康認為香港應該仿傚。

譬如你見到（香港）喺唔同嘅部門亦都有同嘅應用程式做得唔錯，譬如醫健通等等，但係咪應該整合成一站式呢？其實特區政府都話會做，只不過是緩慢。 何敬康

澳門政府2019年推出手機應用程式「一戶通」，整合所有政府部門的電子政務。居民可以在程式裏上載文件及相片，辦理駕照續期、國際駕照申請、查車紙等服務。（澳門政府圖片）

方保僑：跨境身份認證複雜 關乎私隱問題

對於運輸署網上預約系統開發進度緩慢，資訊科技商會榮譽會長方保僑認為技術難度可能在於跨境身份認證。

因為唔係招呼香港人…… 內地（居民）你要認證佢嘅身份，可能就有些複雜…… 我唔知道香港政府有無咁嘅能力、會唔會認證到內地居民嘅身份。始終呢啲係跨境資料，關乎私隱問題。 資訊科技商會榮譽會長方保僑

由於系統需服務內地居民或其他地區人士，涉及實名制與跨境私隱數據交換，香港政府在認證內地身份上仍存在困難。他認為需要視乎數字政策辦公室有否建立統一系統負責實名制認證，「因為佢哋（部門）都唔係話自己要整就整到（系統）。」

