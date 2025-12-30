免試簽駕照｜排隊黨霸籌招賣亂象惡化　運輸署早上派籌即全日額滿

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，以領取俗稱「吸牌」的免試換領駕駛執照籌號。運輸署方8月時曾出招，要求受委託代辦者取籌時，須同時輸入申請者身份證明文件號碼，惟「上有政策、下有對策」，出招後相隔4個月，排隊黨問題仍然猖獗。



現場所見，今早約8時有至少160人在門外排隊，由於80張上午籌已爆滿，職員指示人群到統一中心地下排隊等候下午籌，大約早上9時連60張下午籌亦已額滿。



有排隊市民專程提早於凌晨2時半到達，當時已有10數排隊黨在輪候，但未有任何職員在場維持秩序，一度有爭執、「打尖」情況；另有市民早上6時半到場，已無法領取上午籌需等派下午籌；有人8時到場，更已無法取籌，不理解運輸署為何一直容許漏洞存在，又不開放更多櫃枱服務，形容「制度僵化」。



今日早上8時，至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（《香港01》記者攝）

臨近新年，不少人冀免試換車牌，方便新年假期周圍去。今早8時，金鐘統一中心牌照事務處正門有逾160人排隊，80個上午籌位置已被霸滿，頭20位多為屬於「排隊黨」長者，職員指若離開座位便不會派籌，故現場不見以物件及「霸位」。有疑似蛇頭在旁協助「排隊黨」填寫表格，以及派發載着代辦證件的公文袋，現場一度發生爭執及混亂，據悉上午6時40分曾有警察到場。

今日早上8時，至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（《香港01》記者攝）

，現場一度發生爭執及混亂，據悉上午6時40分曾有警察到場。（讀者提供相片）

由於上午籌已爆滿，運輸署職員安排餘下人士到地下排隊輪候下午籌位置，隊伍中不乏「排隊黨」。約8時20分，地下位置已「打蛇餅」，目測超過80人。職員約於早上8時40分向上午籌輪候者派實體籌號，甫開始已即派光；連下午籌的人龍亦於早上9時截止，並向輪候者派下午籌，現場尚有約20至30人未能得籌號，需要擇日再來。現場保安透露，「之前冇咁多人」，聖誕節後人流變多。

有排隊代辦人士即場為客戶填寫資料。（《香港01》記者攝）

今日早上8時，至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（《香港01》記者攝）

有市民昨日取籌不成 專程提早凌晨2時半排隊

成功取得上午籌的陳先生（化名）需將澳洲車牌轉為香港車牌，今日凌晨2時30分便到統一中心地下門口排隊。他指昨日曾到場換車牌，但籌號已滿，職員提醒需提早排隊，只好選擇於凌晨到場。他稱凌晨時份統一中心內部尚未開放，已有10數人在門外排隊，不少以凳子「霸位」，當時沒有職員維持秩序，現場出現「打尖」、吵架、打架等情況。

陳先生（化名）今日凌晨2時30分便到統一中心地下門口排隊，當時已有10數人輪候。（《香港01》記者攝）

與排隊黨鬥快形同「喪屍列車」：似喪屍咁衝上去

約早上6時，統一中心正式開門，輪候者可到3樓的牌照事務處正門排隊。陳先生形容情況如同「喪屍列車」，甫開門輪候者會不理原先輪候次序，即刻跑向事務處，更有長者奔跑時在門口跌倒，「我以為早啲到好啲，原來冇意思，因為最重要係你開門嗰陣跑得夠快，還有要硬起心腸，婆婆仆跌唔好理，喪屍咁衝上去就得」。

陳先生（化名）表示，統一中心門口約早上6時開放，開門時輪候者如「喪屍列車」般跑進去。（《香港01》記者攝）

市民促運輸署打擊排隊黨 指署方措施不足

陳先生透露，不少在場輪候上午籌的人都成群結隊，是運輸署常客，「呢度只係一個誰大誰惡誰正確嘅地方」，認為運輸署應打擊代辦「排隊黨」，舉例康文署近年都積極打擊「炒場預約黨」，質疑運輸署措施不足。

林女士今早6時30分到場無法領取上午籌，排下午2時籌十幾號位置。（《香港01》記者攝）

林女士同樣想免試換香港車牌，今早6時30分到場無法領取上午籌號，只能改輪候下午2時籌號，排在第十幾號位置。她認為排隊現象奇怪，「轉香港車牌都係想喺香港揸車，但眼見大部份排隊黨都拎住內地車牌換香港車牌，好似有漏洞，如果你本身係香港人要揸車，點會拎內地車牌」。

運輸署早前回覆媒體稱，年底將改善服務，全面推行網上預約。林女士得悉消息特意選擇年底處理車牌，結果輪候者比早前更多，本想早上完成程序，現時預計下午3、4時都未能完成，對運輸署感到失望。

有排隊長者手持寫有多個證件號碼的紙張。（《香港01》記者攝）

今日早上8時20分，統一中心地下輪候免試換領駕駛執照下午籌號隊伍排起長龍。（《香港01》記者攝）

曾女士早上8時排隊輪候下午籌，職員約早上9時公布已派完籌號，需第二日重來。曾女士為外國留學的兒子換香港車牌，她早前曾留意免試換車牌排隊爭議的媒體報道，「我以為運輸署有方法處理爭議，或者開多幾個counter（櫃位），唔明點解剩係派咁少人手」。近年有多篇報道指運輸署排隊黨倡狂，她認為署方制度僵化，至今仍未有效打擊代辦服務，以及開放更多網上預約。