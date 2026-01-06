Google熱搜本地頭條｜宏福苑居首　兩10號風球上榜韋帕勁過樺加沙

Google香港2025年熱搜榜今日（6日）出爐，在本地頭條類別中，大埔宏福苑五級火災居榜首，也是全年十大關鍵字的第二名；至於第二、第四及第五位與天氣相關，分別是天文台全年五度發出的「黑雨」、熱帶氣旋韋帕及樺加沙；而香港首次承辦並獨得史上最佳成績的全運會排第三位。



第六及第七位分別是積金易平台及啟德體育園，第八至十位則與公共衞生相關，分別是基孔肯雅熱、太空油毒品及諾如病毒，值得一提是10月26日本港發現首宗基孔肯雅熱本地個案，太空油毒品則正式命名為「依托咪酯」。



Google香港2025年度熱搜本地頭條



1. 宏福苑

2. 黑雨

3. 全運會

4. 熱帶風暴韋帕

5. 超強颱風樺加沙

6. 積金易平台

7. 啟德體育園

8. 基孔肯雅熱

9. 依托咪酯（太空油毒品）

10. 諾如病毒



大埔宏福苑火災居榜首

Google香港今日公布熱搜榜，回顧2025年的本地頭條，大埔宏福苑火災排在首位。2025年11月26日，正在進行維修工程的宏福苑突然起火，最終造成161人死亡，當中包括1名消防員殉職，另有79人受傷，成為香港史上死亡人數第三高的火災。

廉政公署及警務處拘捕多名疑犯，涉嫌誤殺罪及向消防訛稱維修期間不關閉警鐘。經初步調查發現，承辦商在2025年7月颱風韋帕襲港後，更換一批未達阻燃標準的棚網，估計不合格棚網與發發泡膠板一同加大火勢。

天文台全年五度發出「黑雨」排第二

天氣也是去年港人最關注的議題，其中「黑雨」排第二，天文台全年五度發出黑色暴雨警告信號，打破一年內黑雨生效次數紀錄，2025年8月2日至8月5日期間，短短4日內需三度發出黑雨，天文台總部更在8月5日錄得368.9毫米雨量，打破8月的單日雨量紀錄。

熱帶氣旋韋帕及樺加沙分別排第四及第五

至於熱帶氣旋韋帕及樺加沙則分別排第四及第五，它們分別在7月及9月襲港，天文台兩度發出10號風球，平1964年創下的紀錄。其中樺加沙更為香港帶來嚴重破壞，例如香港富麗敦海洋公園酒店的玻璃門被巨浪沖爛、將軍澳海濱公園繼2018年超強颱風山竹襲港後再次出現災情等。

香港首次承辦全運會排第三 港隊奪史上佳績

全運會（中華人民共和國第十五屆運動會）排第三。2025年11月9日至21日由廣東省、香港和澳門聯合主辦，其中香港負責承辦8個競賽項目，包括場地單車、擊劍、高爾夫球、鐵人三項及保齡球等，港隊今屆並取得史上最佳成績，獲得9金2銀8銅。

積金易平台排第六 接替強積金受託人行政工作

排第六的積金易平台為強積金（MPF）制度的中央電子管理系統，於2025年6月26日投入運作，陸續接替強積金受託人的行政工作，讓打工仔及僱主可透過網頁或App集中管理帳戶，惟市民對新推出的積金易平台或了解不深，估計需要在Google中了解相關資訊。

耗資319億元啟德體育園3月開幕排第七

排第七的啟德體育園在2025年3月1日正式開幕，整個項目耗資319億港元，主打的啟德主場館可容納約5萬名觀眾，其後香港以至世界着名的演藝單位陸續舉辦音樂會，包括英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay、內地頂流男歌手周深等，配合港府正在推動的盛事經濟。

八至十位與衞生相關︰基孔肯雅熱、依托咪酯太空油毒品、諾如病毒

至於第八至十位與公共衞生相關，分別是基孔肯雅熱、依托咪酯（太空油毒品）及諾如病毒。2025年10月26日，香港發現首宗本地基孔肯雅熱個案，最終全年本港錄得11宗本地個案，其中6名患者疑在青衣自然徑感染，另有71宗輸入個案。

2025年7月31日，保安局公布太空油毒品正式命名為「依托咪酯」，避免毒犯以「太空油」美化毒品，誘騙年青人吸食。至於諾如病毒可引起急性腸胃炎，為食物中毒的常見原因，去年本港錄得個案數目大幅上升，深受大眾關注。