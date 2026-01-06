港大深圳醫院開通跨境就醫往返巴士線　30分鐘不停站直達福田口岸

香港大學深圳醫院聯同深圳巴士集團於昨日（5日）開通「福田口岸—香港大學深圳醫院」跨境就醫往返專線，專線巴士將從福田口岸的車站直達港大深圳醫院，車程約30分鐘。



巴士每天早上8時至下午5時半於福田口岸開出，早上8時半至下午5時則於港大深圳醫院開出，每半小時一班，星期六、日及公眾假期的安排相同。試運三個月期間，每程票價僅2元人民幣，60歲及以上長者免費。



（港大深圳醫院網站截圖）

巴士路線。（港大深圳醫院網站截圖）

福田口岸上車處。（港大深圳醫院網站截圖）

醫院上車處。（港大深圳醫院網站截圖）

港大深圳醫院指，為進一步推動跨境醫療服務銜接、提升港人到深圳就醫的便利性，以及促進深港醫療與民生融合，醫院與深圳巴士集團合作，開通「福田口岸往返香港大學深圳醫院」接駁巴士專線。醫院冀透過定制化路線設計及雙語服務安排，打造港人就醫「口岸直達、方便快捷」的交通通道，回應「港人北上」趨勢下，日益增長的醫療康養需求，助力粵港澳大灣區民生融合從「政策便利」邁向「體驗優化」。

