政府飲用水風波案　控方透露海關食環會作檢控　下周合併處理

政府採購內地飲用水疑被騙案，品牌「鑫樂觀音山」的供應商「鑫鼎鑫」，涉以不實資料欺騙物流署，其公司六旬男董事被控1項欺詐罪，案件今（6日）於東區裁判法院再訊。控方新增4項控罪，包括企圖欺詐罪，要求押後至下周二(13日)再訊，屆時將會和海關、食環署檢控的控罪合併。此外，控方指本案將會在區域法院審理，日後再會作出轉介。主任裁判官張志偉遂把案件押後至下周二，期間被告繼續還押。



被告呂子聰，61歲，原被控1項欺詐罪。控方庭上指，修訂現時的欺詐罪，另新增4罪，包括1項企圖欺詐罪，及3項交替控罪。

鑫鼎鑫董事兼股東呂子聰。（資料圖片）

修訂的欺詐罪指，被告於2025年5月1日至8月16日，向香港特區政府轄下政府物流服務署虛假陳述，以作欺騙：

1）由鑫鼎鑫商貿有限公司供應的辦装飲⽤⽔，由樂百⽒（廣東）飲⽤⽔有限公司州分公司⽣產

2）由樂百⽒（廣東）飲⽤⽔有限公司農州分公司發出的《製造商意向書》為真實；

3）由樂百⽒（廣東）飲⽤⽔有限公司慶州分公司發出的《製造商產自我證明》為真實：

4）由樂百⽒（廣東）飲⽤⽔有限公司廣州分公司發出的《⾃我聲明》為真實；

並意圖詐騙，誘使政府接受鑫鼎鑫的投標，並於2025年6⽉26⽇與其簽訂價值5294萬元的瓶裝飲⽤⽔供應合同，為港島及離島多個政府部⾨提供瓶裝飲⽤⽔，導致鑫鼎鑫獲益，或導致政府蒙受不利。

被告新增項企圖欺詐罪

新增的1項企圖欺詐罪，指被告於2025年8月11日，向物流署作虛假陳述，即指香港標準及檢定中心有限公司發出的3份申請人為：鑫鼎鑫的東莞市東娃飲用水有限公司（「東娃」），其水樣本的3個編號的檢測報告為真實，並意圖詐騙及誘使政府就與鑫鼎鑫於2025年6月26日簽訂的合同，即為港島區及離島區多個政府部門提供瓶裝飲用水，批准變更生產商的申請；令鑫鼎鑫或他人獲益，或導致政府蒙受不利。

被告另被控3項使用虚假文書的副本，為企圖欺詐罪的交替控罪，指被告於2025年8月11日，在港明知香港標準及檢測中心有限公司發出的一份申請人為「鑫鼎鑫」的「東娃」3份水樣本的檢測報告為虛假文書，仍使用該文書的副本，意圖誘使容啟初接受該文書副本為真文書的副本，以致對該人或其他人不利。

此外，控方指已取得法律意見，本案將會是區域法院案件。控方要求押後至下周二，屆時將會和海關、食環署檢控的控罪合併處理。

案件編號：ESCC2157/2025