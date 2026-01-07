雀巢奶粉回收｜家庭醫生指嬰兒飲受污染奶粉或腹瀉 嚴重或脫水
雀巢公司在歐洲回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，指個別原材料「可能存在微生物蠟樣芽孢桿菌的物質」，雀巢香港周二（6日）公布本港進口的嬰幼兒配方奶粉中，雀巢「能恩」及「惠氏營養品」21個批次產品可能曾使用相關原材料，為審慎起見，已展開「預防性回收」。
有家庭醫生呼籲家長毋須過份憂慮，相信市面上有可替代奶粉，只要避開受影響批次便可。他又指，如飲用了含蠟樣芽孢桿菌的奶粉，嬰幼兒或會有腹瀉、嘔吐等明顯病癥，嚴重情況甚至可致脫水，家長如有發現嬰孩出現這些病狀，應即向醫生求診。為嬰幼兒轉奶粉亦很平常，但須留意子女飲用新奶粉後有否不適情況。
如嬰幼兒飲用了含蠟樣芽孢桿菌的奶粉會怎樣？
家庭醫生林永和表示，若家中的奶粉屬受污染批次，家長不必太擔心，他指嬰幼兒如飲用了含蠟樣芽孢桿菌的奶粉，有可能出現腹瀉、嘔吐等如腸胃炎般的明顯病徵，嚴重程度視乎飲用時長而有分別，嚴重的話可致脫水，家長應觀察或留意小孩有否出現該些病癥，並按需要向家庭或兒科醫生求診。
他續說，如嬰幼兒曾有腹瀉，但已康復，相信已將有關桿菌排出體外，家長只需留意奶粉批次，避開受影響批次即可。
要為嬰幼兒臨時轉奶粉怎麼辦？
林永和又指出，如家長想轉換其他品牌的配方奶粉，相信市面上有不少配方相近的奶粉產品可供選擇，而且轉換奶粉亦很常見，不會有太大問題，只是家長需觀察小孩飲用新奶粉後會否出現不適。
他續說，家長可在一周內循序漸進地將新奶粉替換舊奶粉，如每日六餐的話，可先將其中一餐轉新奶粉，五餐繼續飲用舊奶粉；然後調整為兩餐飲用新奶粉，四餐用舊奶粉，如此類推。如家長仍有疑問，林永和建議可查詢家庭醫生。
